Brasileiros possuem arsenais de bombinhas atômicas

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – Nosso país é signatário de tratados internacionais pela não proliferação de armas nucleares. A Constituição estabelece que a energia nuclear só poderá ser explorada para fins pacíficos. Se o Congresso entender que haja interesse nacional e for decisão de Estado, o princípio constitucional poderá ser alterado.

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Estava eu a ruminar essas ideias quando fui atropelado pelas palavras de um isentão sobre as “tradições pacifistas” da sociedade brasileira, em meio às controvérsias sobre construir ou não uma bomba atômica verde-amarela. Senti câimbras no cérebro. Quase desmaiei. O isentão compareceu ao meu gabinete e eu perguntei: onde você ingeriu esses pensamentos sobre o pacifismo auriverde? Na guerra da Tríplice Fronteira contra o Paraguai!?

Ou mais, no massacre de Canudos!? Nas chacinas do dia a dia?! Na Inconfidência Mineira?! Na Confederação do Equador de Frei Divino Caneca? Eu disse: Vc está recriminado, isentão. Comporte-se! Ele ficou murcho.

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O Brazil, a exemplo de inúmeros países, já detém tecnologia para explorar a energia atômica com fins pacíficos. As usinas de Angra dos Reis 1 e 2, no Rio de Janeiro, foram construídas no Governo Geisel, como parte do acordo nuclear Brasil-Alemanha de 1975.

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Construir uma bomba atômica para quê? Torrar bilhões de denários, mais que o escândalo dos gangsters da corrupção, apenas para frequentar o clube das potências nucleares, 50 anos mais avançadas? Ou para botar moral no meio do mundo, a pretexto do argumento dissuasório? Isto seria malversação de recursos. Os cofres públicos não aguentam.

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Nos tempos da guerra fria o Doutor Strangelove cavalgava uma ogiva nuclear entre a Cortina de Ferro comunista e o império capitalista dos Estados Unidos. Chamava-se a isto de equilíbrio do terror.

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Os brasileiros lidam com milhões de bombinhas atômicas no dia a dia. Os revólveres, rifles, bacamartes e bazucas expelem bombas atômicas de chumbo e moléculas de pólvora. Ao longo de cinco ou seis anos esses artefatos produzem tantos defuntos quanto a bomba atômica de 15 megatons de Hiroshima, de 15 milhões de toneladas por centímetro cúbico de espaço. Tudo são átomos e moléculas neste mundo de Deus.

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As facas-peixeiras foram feitas para eviscerar peixinhos inocentes. Nas mãos assassinas se transformam em lâminas atômicas inoxidáveis para eviscerar seres humanos. Quem comete este tipo de crueldade não merece respirar o ar que respiramos.

Tirando onda de doido, Adelio Bispo deu uma facada atômica que perfurou as tripas de Jair Bolsonaro. Os mistérios de Adelio ainda hoje são mais protegidos que o atirador que perfurou a orelha do cowboy Donald Tramp.

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Daqui a 50 anos, quando for publicado novamente na poderosa Folha de Pernambuco e no Blog de Magno, por generosidade do comendador Eduardo Monteiro e do magnífico blogueiro, este lindo artigo continuará atualíssimo, pois os problemas do Brazil serão os mesmos de hoje, de corrupção, violência e má governança. Eu estarei bem velhinho com 125 anos, se Deus quiser. Vestido de kryptonita vermelha, lépido e fagueiro, eu navegarei nos espaços siderais. Aguardem para conferir. Hasta la vista, meninas e meninos!



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