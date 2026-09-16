Brecheret e a Musa Impassível: Pinacoteca do Estado de São Paulo

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Solene e majestosa, beleza tão sublime que, num primeiro momento, pode causar até assombro ou espanto, tamanha a originalidade estética e as grandiosas dimensões – 2,8 mts. de altura e 3 toneladas – : é a Musa Impassível, do escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret (1894-1955), em mármore Carrara, homenagem à poeta parnasiana Francisca Júlia (1871-1920), que em dois belos sonetos homônimos (Musa Impassível, in Mármores, 1895) vivificou figuras e alegorias da antiguidade clássica e da mitologia grega:

“Musa! Um gesto sequer de dor ou de sincero/ Luto jamais te afeie o cândido semblante!/ Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho, e diante,/ De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.// Em teus olhos não quero a lágrima; não quero/ Em tua boca o suave e idílico descante./ Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante,/Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero.// Dá-me o hemistíquio d’ouro, a imagem atrativa;/ A rima cujo som, de uma harmonia creba,/ Cante aos ouvidos d’alma; a estrofe limpa e viva;// Versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos,/ Ora o áspero rumor de um calhau que se quebra,/ Ora o surdo rumor de mármores partidos.”

2) “Ó Musa, cujo olhar de pedra, que não chora,/ Gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca!/ Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca,/ Por esse grande espaço onde o Impassível mora.// Leva-me longe, ó Musa impassível e branca!/ Longe, acima do mundo, imensidade em fora,/ Onde, chamas lançando ao cortejo da aurora,/ O áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca.// Transporta-me, de vez, numa ascensão ardente,/ À deliciosa paz dos Olímpicos Lares,/ Onde os deuses pagãos vivem eternamente,// E onde, num longo olhar, eu possa ver contigo,/ Passarem, através das brumas seculares,/ Os Poetas e os Heróis do grande mundo antigo.”

Obra foi esculpida em mármore Carrara | Foto: Cortesia

Brecheret, que tantas obras legou à capital paulistana, a exemplo do gigantesco Monumento às Bandeiras, não se furtou, mesmo como modernista, a atender, à altura daquela que sabia ser a notável parnasiana Francisca Júlia, a encomenda do governo estadual e aos reclamos de outros artistas contemporâneos e escritores modernistas do quilate de Menotti Del Pichia, Olavo Bilac (sobre F.J.: “é o mesmo antigo português, remoçado por um banho maravilhoso de novidade e frescura”), Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, para esculpir a Musa Impassível (Paris, 1921/1923) para o túmulo, no Cemitério do Araçá, da brilhante intelectual que pôs fim à vida no dia seguinte à morte do marido, qual antecipação ao ocaso, por ela sentido, do estilo parnasiano – rigor formal da métrica e rima – que se avizinhava através da Semana de Arte Moderna, em 1922, havendo sido Francisca Júlia tão incompreendida em seu tempo, sofrido críticas de possuir estilo poético de viés masculino, e se revelar como escritora em desconexão com uma pretensa sociedade desenvolvimentista, e que a própria admitia ser desencantora e desprovida de beleza.

Somente após décadas de intempéries naturais, a Musa Impassível de Becheret foi restaurada e transferida, em 2006, para a Pinacoteca do Estado onde, desacompanhada de qualquer outra obra artística, ocupa ala inteira, plena e altaneira, de olhos fechados como num breve descanso, seio discretamente à mostra, mãos sobre bloco marmóreo, perna retorcida, digna de ser admirada pela monumentalidade de suas imponentes formas, qual descreve o poema Vênus, de Francisca Júlia: “Branca e hercúlea, de pé, num bloco de Carrara,/ Que lhe serve de trono, a formosa escultura,/ Vênus, túmido o colo, em severa postura,/ Com seus olhos de pedra o mundo inteiro encara.// Um sopro, um quê de vida o gênio lhe insuflara;/ E impassível, de pé, mostra em toda a brancura,/ Desde as linhas da face ao talhe da cintura,/ A majestade real de uma beleza rara.// Vendo-a nessa postura e nesse nobre entono/ De Minerva marcial que pelo gládio arranca,/ Julgo vê-la descer lentamente do trono,// E, na mesma atitude a que a insolência a obriga,/ Postar-se à minha frente, impassível e branca,/ Na régia perfeição da formosura antiga.”

Ao enaltecer a poética peculiar de Francisca Júlia, indagou Machado de Assis: “Essas terras são as da pura mitologia, as de Vênus talhada em mármore, as terras dos castelos medievais, para cantar diante deles e delas impassivelmente. ‘Musa Impassível’ (...), melhor que tudo pinta essa moça insensível e fria. Essa impassibilidade será a própria natureza da poetisa, ou impressão literária?”.

Brecheret, Francisca Júlia e a Musa Impassível: imortais!







* Pós-graduado em Direito. Diretor jurídico no TRF/5ª Região - [email protected]

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