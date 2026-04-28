Brennand e a Coluna de Cristal do Parque das Esculturas: tributo à odisseia de Cabral em 1500

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“Somos herdeiros de um continente no qual não pedimos para nascer, mas onde nascemos e que, portanto, devemos preservar com toda sua grandeza, a única que pode prefigurar o futuro da nossa história.”

Com essas palavras, escritas e lidas por Francisco Brennand (1927-2019) por ocasião da inauguração, ao final de dezembro de 2000, do Parque das Esculturas que leva seu nome, concebido pelo mesmo no molhe dos arrecifes entre o Rio Capibaribe e o Oceano Atlântico – parte do projeto “Eu vi o mundo... Ele começava no Recife”, integrado pelo painel da Rosa dos Ventos sobre o piso da Pça. do Marco Zero, de autoria do também pernambucano Cícero Dias (1907-2003) –, em comemoração aos 500 anos do “achamento” (segundo o escrivão da frota cabralina Pero Vaz de Caminha) da Terra de Vera Cruz pelo comandante português Pedro Álvarez Cabral, quando o artista saudou o advento do Terceiro Milênio aos luso-brasileiros, enaltecendo a épica descoberta ultramarina.



Ainda no aludido texto – “Um murmúrio sobre uma grande conquista” (capítulo nº 5, do Diario de F.B. – vol. IV, “O nome do outro”, 2007-2013, págs. 87-89) –, o escultor-escritor Brennand fez um paralelo entre as jornadas marítimas de Odisseu (Ulisses) e Cabral, visto que ambos não sucumbiram às mitológicas Sereias que entorpeciam os sentidos dos navegadores para lançar as embarcações nos penhascos e devorá-los, resultado da temerária visão de seus corpos alados e do som dos melodiosos cantos, tanto que, no Canto XII de “A Odisseia”, atribuída ao grego Homero, vemos Ulisses amarrado, deliberadamente, ao mastro do convés para escapar dessas encantadoras, porém mortíferas mulheres.

E prossegue Brennand sobre a tenacidade de Cabral em desvendar mares nunca dantes navegados, ao enfrentar superstições, doenças, intempéries – calmarias e tempestades sem fim – e muitas outras adversidades inatas, inclusive, à precariedade dos instrumentos náuticos e das próprias naus e caravelas, hipóteses tais inspiradoras de várias esculturas em bronze e em cerâmica encontradas nos amplos espaços a céu aberto do Parque, a exemplo de portais e da gigantesca serpente marinha de 22 metros, sendo a mais destacada a Coluna de Cristal, de 32 metros de altura, representativo e grandioso monumento aos destemidos navegadores lusitanos de outrora, in verbis:

“Apesar da Escola de Sagres e de toda ciência da navegação, qualquer aventura marítima era contaminada por um desejo indomável de conquista aliado ao temor do desconhecido. As velhas cartografias ainda apontavam o perigo das tormentas, das traiçoeiras correntes marinhas, de serpentes e monstros legendários que seriam encontrados no percurso desse imenso oceano sem fim. Homens vindos das cidades alcançaram as grandes florestas do mundo. Nada melhor como símbolo desse encontro do que a ideia de uma coluna encimada pela elipse de uma flor, cujo nome é Cristal.



Os conquistadores encontraram a Árvore da Vida, catedral de folhagens guardando em seu âmago o ovo resplendente da eternidade. Por toda parte, botos, peixes-espada e gaivotas anunciavam a medida de um território que não era comum aos olhos dos habitantes do chamado Velho Mundo. Pedro Álvares Cabral é comparado ao heroico Odisseu. Ele soube, tanto como o herói de Homero, escapar do canto das sereias, figuras representadas, neste conjunto de esculturas, como mulheres-pássaro com suas bocas desmesuradamente abertas, a clamar pela sedução dos marujos. De certa forma, estas figuras estranhas também foram associadas à ideia da revelação de tesouros ocultos. (...). Os portugueses descobriram o seu Eldorado, e em grande parte o exauriram. Nesta sentinela avançada do Atlântico, cinco Sereias olham o tempo: Cora, Severina, Justina, Marina, Alberta. Cada uma é um século. Assim, 500 anos de descoberta. Ali, tão perto, uma coluna branca tenta ser o pouso de voos desconhecidos. Outras figuras míticas e singulares povoam esses arrecifes, com se fossem a própria realidade encontrada pelos marujos: bojudas tartarugas, ovos gigantescos, pássaros multicores que corriam na praia deixando pegadas humanas...(...).”.

Como registram muitos livros sobre aquele fértil período da expansão marítima portuguesa patrocinada pelo Rei D. Manuel I, o Venturoso, assistido, no assunto, pelo Infante D. Henrique, apesar de Cabral haver confirmado e concluído, igualmente, o Caminho das Índias – rota do comércio – antes descoberto por Vasco da Gama (entre 1497-1499), regressando a Lisboa, a bordo da nau capitânia, em 21.07.1501, com apenas 6 das 13 embarcações da esquadra original, com baixa de cerca de mil homens – 2/3 dos viajantes –, o valoroso capitão-mor Pedro Álvares morreu desgostoso com as emulações dos pares e intrigas palacianas em seu desfavor – críticas de haver causado prejuízo ao Reino, de insucesso diplomático nas Índias, etc. –, sentindo-se preterido, desvalorizado e esquecido pelos compatriotas, morrendo (1520) sem saber que, por apenas 10 dias, estivera não apenas na Ilha de Vera Cruz, mas no vasto continente hoje chamado Brasil.

Brennand legou à humanidade, no ano 2000, a colossal Coluna de Cristal e toda a mítica arte do Parque das Esculturas: moderno Panteão, sem similar, de grandes homens e feitos homéricos, qual emblemático Padrão dos Descobrimentos, identitário de nossa ancestralidade, situado além-mar de Portugal, e mirando a eternidade...





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