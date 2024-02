Brennand e São Francisco de Paula: mural de arte sacra

A- A+

As coincidências e convergências são instigantes, visto que além de o artista Brennand e São Francisco de Paula, fundador da Ordem dos Mínimos, possuírem o mesmo nome, tal ocorre, também, com a denominação da Capela e da bucólica rua na qual foi erguida, em Caxangá, no Recife, bem próxima à Oficina Cerâmica da Várzea: Rua São Francisco de Paula, nº 60.

Apesar da pouca extensão da nave, sobressai na aludida capela a beleza da abside - espaço semicircular por detrás do altar -, pela altura da parede toda revestida da tradicional cerâmica brennandiana, com várias tonalidades de marrom terroso, conferindo aos fiéis e visitantes a impressão de um templo de maiores dimensões.

Vê-se, no altar, na parte frontal da mesa das celebrações eucarísticas, mural cerâmico multicolorido produzido no ano de 1977, em cuja centralidade predomina a imagem da cruz sobre fundo de reluzente azul celeste, rodeada de florais de alto relevo, rico exemplar de arte sacra moderna que, em conjunto com o milenar símbolo cristão do peixe - ictus -, incrustado no sacrário, também em cerâmica, levam a assinatura de Francisco Brennand (1927-2019).

Sobre São Francisco de Paula, nascido na Idade Média, na pequena cidade italiana de Paola (1416 - 1507), batizado com nome em homenagem ao “Poverello de Assis”, assim discorreu o Mestre da Várzea, homônimo do “Eremita da Caridade”, em entrevista concedida à Belª. Lourdes Campos, do Centro de Estudos Judiciários do TJPE, no ano de 2017, constante no livro “A arte de Francisco Brennand na Corregedoria-Geral da Justiça” (2022): “Meu nome é Francisco de Paula, que é um dos santos, um dos Franciscos. São quatro santos Franciscos: Francisco de Sales, Francisco Xavier, Francisco de Assis e Francisco de Paula. Francisco de Paula era, talvez, um dos santos mais milagrosos da história da Igreja Católica. Entre os notáveis milagres dele - e olhe que para esses papas modernos arranjarem um milagre de pessoas que eles estão canonizando é uma dificuldade enorme -, curou de úlcera uma pessoa, e ressuscitou um homem duas vezes. O sujeito morreu uma vez, ele ressuscitou, depois teve, muitos anos depois, outro acidente, morreu, e ele, novamente, ressuscitou. Quer dizer, é um milagre extraordirnário. Era santo.”

Em Benção Apostólica conferida aos Padres Capitulares da Ordem dos Mínimos (03.07.2000), o Papa João Paulo II enalteceu, em longa preleção, a perseverança, por séculos, da evangelização a cargo de seus membros, em prol da humanidade e da Igreja, em um mundo repleto de indiferença à autêntica caridade e à experiência do divino: “Nos quase cinco séculos que nos separam da sua morte, ocorrida a 2 de abril de 1507, os seus filhos, fiéis ao carisma do Fundador, continuaram a anunciar o ‘Evangelho da penitência’. Eles esforçaram-se por viver o seu espírito de humildade, de pobreza e de profunda oração, imitando a sua terna devoção à Eucaristia, ao Crucificado e a Nossa Senhora. Em particular, continuaram a empenhar-se na observância do ‘quarto voto da quaresma perpétua’. Desse modo, prolongaram no mundo inteiro a esteira luminosa de São Francisco de Paula, testemunhando em toda a parte o irrenunciável papel da penitência no itinerário de conversão e enriquecendo a vida da Igreja com admiráveis obras de caridade e de santidade.”

Com os equipamentos artísticos instalados na Capela de São Francisco de Paula, deduzimos que Francisco Brennand, por admiração ao legado evangelizador daquele que foi conhecido como o “Mínimo dos mínimos”, cooperou com a pavimentação de um dos caminhos que levam à contemplação do eterno, em Cristo, e do mistério “das 2 coisas do alto”, através da beleza das criações humanas dirigidas à sacralização dos espaços e à busca de Deus - Via Pulchritudinis.

