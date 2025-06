Brincar é coisa séria na Educação Infantil!

A- A+

Em 2025, a Semana Mundial do Brincar teve como tema "Proteger o Encantamento das Infâncias". O objetivo principal é reforçar a importância de preservar a magia e o prazer de brincar das crianças. Esta iniciativa visa valorizar o brincar como um direito fundamental de toda criança. É também um meio essencial para o aprendizado e o desenvolvimento, além de ser um momento de alegria e conexão entre gerações.

Sabemos o quanto o universo lúdico, com livros, brinquedos, músicas, movimentos e imaginação — encanta as crianças e faz parte do seu cotidiano. Mas é importante destacar que, quando uma criança brinca, ela não está “apenas passando o tempo”, distraindo-se: ela está aprendendo, experimentando o mundo e construindo conhecimentos importantes sobre si, sobre o outro e sobre o ambiente ao seu redor.

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC orienta que as brincadeiras e interações são eixos estruturantes da Educação Infantil e essenciais para garantir os direitos de aprendizagem das crianças — como expressar-se, explorar, conviver, participar, conhecer-se e brincar.

Nas escolas que atuo valorizamos profundamente as vivências lúdicas que fazem parte do cotidiano diário das crianças. As brincadeiras potencializam o jogo simbólico, no qual as crianças experimentam diferentes papéis sociais, encenam situações do cotidiano, expressam sentimentos e constroem narrativas. Ao "brincar de ser", elas desenvolvem a imaginação, a empatia, a linguagem, a criatividade e a capacidade de se colocar no lugar do outro, habilidades fundamentais para o desenvolvimento humano.

Por meio do brincar, a criança desenvolve diversas habilidades de forma natural e prazerosa, como:

- Atenção e autocontrole: - atividades como empilhar blocos, montar quebra-cabeças ou explorar jogos simples ajudam a criança a manter o foco, respeitando seu tempo e limites;



- Raciocínio e estratégia - ao brincar, a criança experimenta, erra, tenta de novo e cria suas próprias soluções;



- Compreensão de regras e limites - os jogos e brincadeiras ensinam sobre o convívio em grupo, o respeito aos combinados e a vez do outro;



- Consciência corporal - ao correr, pular, dançar ou fazer movimentos mais delicados, ela aprende sobre o seu corpo, suas possibilidades e limites;



- Criatividade e imaginação - transformar um lençol em castelo ou uma escova em microfone é mais do que faz de conta, é exercício de pensamento criativo e simbólico.

Quando as crianças têm oportunidades de brincar em ambientes preparados, com intencionalidade pedagógica e afeto, como fazemos aqui no Infantil, elas vivem experiências ricas que alimentam o pensamento, a linguagem, as emoções e os vínculos sociais. Essas vivências do brincar no presente é que são a base de um futuro potente.

Por isso, convido vocês a olharem para as brincadeiras também como um ato de aprendizagem e desenvolvimento integral, tanto em casa quanto na escola. Enquanto brincam, nossas crianças crescem, experimentam, aprendem e se tornam autoras da própria história.



