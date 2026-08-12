Bullying e a responsabilidade civil do agente

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Entende-se por bullying o ato repetitivo de violência física ou psicológica praticado por indivíduo ou grupo social contra uma ou mais pessoas, visando ameaçar, abusar, humilhar ou achincalhar a vítima. São manifestações do bullying, entre outras, as agressões físicas, os insultos pessoais, pilhérias, piadas, termos preconceituosos, apelidos pejorativos, assédios sexuais. Pode expressar-se de modo presencial ou através da rede de computadores (cyberbullying), forjando dados pessoais, constrangimento psicossocial, insultos, xingamentos, ofensas à honra, comentários depreciativos, adulteração de fotos.

Os resultados danosos causados pelo bullying estão sujeitos à reparação indenizatória por parte de quem o provocou diretamente e de quem não tomou as providências necessárias para evitá-lo. Comprovada a culpa do agente por ação ou omissão voluntária, demonstrado o nexo de causalidade entre o fato danoso e as consequências geradas pelas reiteradas ofensas, deve o causador, individual ou coletivo, indenizar a vítima do bullying.

O bullying afeta diretamente o comportamento social daquele que sofre as repetidas ofensas. Frequentemente atinge a saúde mental do indivíduo, provoca distúrbios de natureza emocional, diminui a autoestima, gerando complexo de inferioridade, além de muitas vezes reduzir o desempenho escolar e o rendimento no trabalho. Em casos extremos pode levar a vítima ao suicídio.

Pode o bullying ser praticado por um só indivíduo, ou por grupo de pessoas nas escolas, nas empresas, em clubes sociais, e até no interior da própria família, pelo qual devem ser responsabilizados não só quem isoladamente o pratica, como todos aqueles que dentro de um determinado grupo concorram direta ou indiretamente para as ofensas.

Quando a ação é praticada por uma só pessoa, facilmente se identifica a autoria do dano, respondendo civilmente o agente que o produziu. Se as ações reiteradas são produzidas no seio de um ente coletivo, a dificuldade reside em saber se a entidade à qual pertencem o autor e a vítima, deve igualmente responder pelo bullying, seja por ação ou omissão culposa e, no caso afirmativo, quem dentro do grupo, teria maior ou menor responsabilidade pelas ofensas.

Não se trata de responsabilidade objetiva, onde bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente causador e o resultado prejudicial à vítima. A hipótese é de responsabilidade subjetiva, porquanto deve ser provada a culpa do agente responsável pelo bullying. Se a entidade da qual fazem parte autor e vítima, (escola, empresa, clube social) provar que da sua parte não houve omissão culposa e que adotara as medidas preventivas para evitar esse tipo de agressão, a responsabilidade civil recai unicamente sobre as pessoas que causaram o dano.

Porém se o ato é praticado no âmbito de determinado grupo social e ele não adota as medidas necessárias de prevenção contra o exercício reiterado de ofensas, deve a entidade responder perante a vítima por negligência, independentemente da responsabilidade civil do agente imediato provocador do bullying.





* Membro da Academia Pernambucana de Letras, advogado e professor de Direito Civil - [email protected]

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