Bumerangue partidário

Não é de hoje e, muito menos por acaso, os vários questionamentos que são feitos devido à grande quantidade de partidos políticos existentes no Brasil. Talvez, um melhor questionamento, seja com relação à qualidade deles e às condições que levam, muitas vezes, ao surgimento de um novo partido político. Infelizmente, partes das siglas existentes são muito mais fruto de questões pessoais do que ideológicas.

Embora dados apontem o grande descrédito da população, no que tange aos partidos políticos, gostemos ou não, o fortalecimento de uma democracia é medido pela pujança dos partidos. Talvez, seja o motivo que alguns tentem enfraquecê-los e, consequentemente, desqualificá-los. Mesmo assim, recentemente, foi divulgada uma pesquisa com relação ao número de filiações obtidas pelos partidos políticos.

Embora as pesquisas apontem uma rejeição significativa pelo atual governo federal, não se pode dizer o mesmo no que tange ao PT, vez que foi o partido que obteve o maior número de novos filiados, contabilizando 26.192 novos integrantes. Sendo o estado do Pará o principal responsável pelo crescimento, obtendo entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025, 14. 592 novos filiados. É o que apontam os cadastros da Justiça Eleitoral.

Outros três partidos também ganharam novos filiados: o Novo (8.338), Missão (127) e Unidade Popular (2.371). Embora o MDB tenha obtido o maior recuo, mesmo assim é o partido que mais possui pessoas filiadas com 2 milhões, seguido pelo PT que aparece na segunda colocação, com 1,7 milhão e o terceiro colocado é o PP com 1,3 milhão. Algo curioso é que o MDB foi o partido permitido para se fazer oposição ao período do governo militar e, à época, o partido da situação era a ARENA, do qual, salvo melhor juízo, o PP é um “herdeiro direto.”

O partido que possui o menor número de filiados atualmente é o Missão, lembrando que seu registro é de novembro de 2025. Vale salientar que até dezembro de 2024, as filiações ao total somavam 16,3 milhões. Ocorrendo um declínio de 216,4 mil filiados em 1 ano.





