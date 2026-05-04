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Dedico este artigo ao meu colega o lindo cosmonauta Carl Sagan, que descreveu nosso planeta Terra como “um pálido ponto azul” na imensidão do universo

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Ressoa a sentença bíblica sob testemunho do evangelista Mateus: “Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada”. Nos tempos heroicos a espada flamejava nas patas dos cavalos, em nome dos impérios, das religiões, de Deus e do diabo, Vade retro!

Caim matou Abel com um tiro no coração e nunca mais houve paz na face da terra.

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Santo Tomás de Aquino criou o conceito de guerra justa com base em três condições da Suma Teológica: autoridade legítima, causa justa e busca da paz e do bem comum. Um santo homem, Tomás de Aquino não imaginava a maldade no coração das criaturas. Nenhuma guerra no mundo atual seria considerada justa. No caso da Venezuela não houve guerra, houve uma invasão para capturar o gangster Nicolás Maduro.

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O guru da seita vermelha contou que todas as noites vai dormir tristonho quando lembra as cenas de Maduro sendo preso e levado para uma prisão em New York, onde será julgado como parceiro do cartel de Los Soles. O Foro de São Paulo está se desmilinguindo na América Latina. Há prenúncios de fim da dinastia da seita vermelha nesta Terra de Santa Cruz, a terra da verdadeira Cruz. O velhinho cansou a beleza.

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O aiatolá do Senado, Davi Alcolumbre, impôs derrota ao guru da seita vermelha na indicação de Jorge Messias para o STF.

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Os trogloditas das cavernas descobriram o fogo. O mundo moderno descobriu a pólvora, a dinamite, as armas de fogo. A ciência descobriu a bomba atômica, penetrou no âmago do átomo, no coração do átomo. O cogumelo atômico é capaz de editar o Apocalipse e exterminar a humanidade Adâmica por artes da besta fera de sete cabeças.

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Existe um conceito de que a estupidez humana é mais infinita de que as fronteiras do universo. A invenção do homem-bomba comprova esta assertiva. Eis o paroxismo da condição humana, a negação de cinco mil anos de civilização. O grupo terrorista Hezbollah anunciou solenemente a criação de pelotões de homens-bomba na guerra contra os inimigos de Israel.

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As esquerdas ortodoxas simpatizam com os terroristas do Hamas e do Hezbollah. Simpatia é quase amor. Diante do homens-bombas, os trogloditas das cavernas e os bárbaros medievais hoje seriam pacifistas, exemplares da fina flor da civilidade. Saudades das cavernas!

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Ao navegar no espaço sideral a milhões de léguas de distância, os astronautas da Artemis nem lembram que neste “pálido ponto azul” hominídeos que desfrutam da dádiva divina de respirar oxigênio promovem guerras, matam e morrem em busca do poder e de riquezas.

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O Criador concedeu oxigênio de graça para todos os habitantes do planeta Terra, uma raridade no sistema solar, e os Sapiens nem agradecem por essa dádiva. Obrigado, bom Deus, por me conceder a graça de respirar oxigênio todo dia desde que nasci. Agradeço publicamente ao meu anjo da guarda por sua bendita proteção. Amém!





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