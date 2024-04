Caminhada pela Moderna Comédia (Travessia Brasileira)

A- A+

Reler Dante em sua Comédia, não é fácil. Sempre, os trechos e referências à própria experiência do autor, tornam a obra atemporal, e isso requer enxergarmos nela, o que de coincidência ocorre em nossas vidas. No “torrão” chamado Brasil, encontro paralelo perturbador e revelador de nossa índole e essência, uma espécie de condenação eterna. O cenário político brasileiro sempre foi uma “Comédia Insistente”, uma tentativa de não “Tragédia”, o antônimo real. Caminhamos como uma “Divina Tragédia”.

Onde se plantando de tudo dá, trilha-se um campo espinhoso, sempre entre etapas de Purgatório e Inferno, ora indo, ora voltando, sem curso, sem rota, sem vento, sem leme, sem guia, uma correnteza, “redemoinho”, que vai e volta, e nos repõe no mesmo curso trágico. Os mais recentes, representados pela gestão federal anterior e atual, e não necessariamente na mesma ordem do livro de Dante, em suas peculiaridades, ofereceram vislumbres desses reinos dantescos, onde o Céu continua muito distante, uma meta ainda não alcançada, um delírio nacional, pois estamos condenados a ficar aqui mesmo, sempre assim, no purgatório-inferno-purgatório.

"A selva obscura" que abre a narrativa de Dante é semelhante ao emaranhado político brasileiro, onde a desorientação e a incerteza predominam. Governos, com suas controvérsias e confrontos, evocam imagens de inferno, onde a divisão e o sofrimento são palpáveis, todos os anos. Por outro lado, a esperança e o desafio da eterna renovação, típicos do Purgatório, são refletidos de eleição em eleição, prometendo cura e superação, que fazem desse país uma “Grande Viagem Incompleta”.

Dante, perdido e amedrontado, precisou de Virgílio, como seu guia através dos círculos infernais. Analogamente, o nosso “Supremo Poder Julgador”, deveria agir como Virgílio, liderando os embarcados na travessia. No entanto, quando utilizamos as imagens refletidas dos “barqueiros” em algumas das bacias do “Hades”, sempre enxergamos Caronte, ao invés de Virgílio, o barqueiro que apenas transporta as almas sem oferecer redenção ou direção, mantendo o Brasil preso em rios turbulentos de partidarismos inconsequentes e de instabilidade judicial.

Na quadra atual, Dante ressoa com a ideia de que, enquanto nação, o Brasil ainda busca a luz da verdadeira democracia. O "Céu", em nossa jornada moderna, é a promessa de uma sociedade onde a liberdade de expressão e o respeito aos direitos fundamentais são inalienáveis e universalmente garantidos, uma condição “sine qua non” para a existência de uma verdadeira democracia, mas “Caronte” singra as águas, inalterado em seu semblante frio, impassível, de barqueiro que sabe manter o curso da morte dos que devem morrer, para que ele possa continuar sendo o barqueiro.

A jornada para fora do Inferno e do Purgatório exige vigilância constante dos cidadãos. A crítica livre e desinibida aos que detêm o poder é a única garantia contra o deslize para formas autoritárias de governo. Dante nos lembra que "a glória de quem tudo move percorre o universo e reflete-se em uma parte mais e menos noutra" (Paraíso, Canto I). Assim, enquanto sociedade, aspiramos a uma plena manifestação dessa "glória", sob a forma de uma democracia em que a liberdade de expressão e o respeito aos direitos fundamentais são sagrados e garantidos a todos. Esse é o "Céu" que buscamos, onde a verdadeira liberdade é tanto um ponto de chegada, quanto de partida.

A conclusão de Dante em sua jornada no "Paraíso" com uma visão de esperança e redenção, deveria nos inspirar e nos manter vigilantes e otimistas. A crítica livre aos poderes estabelecidos é fundamental - "Por este caminho, ao caminho menos, espera-nos o céu" (Inferno, Canto I). Cada voz que se eleva em defesa da justiça e da liberdade é um passo em direção a um futuro democrático e livre que desejamos. Qualquer desvio deste caminho não é apenas um retrocesso; é uma ameaça à própria essência da democracia. Ao modelar nosso entendimento político e social com a visão de Dante, não só aplico uma lente literária, mas também espelho, para nossas próprias ações, o destino de nossa nação vem tomando há anos. A "Divina Comédia", mais do que nunca, serve como um lembrete da jornada contínua pela justiça, pela razão e pela liberdade humana. A literatura serve para lembrar que a arte não apenas imita a vida, mas também a inspira e a orienta, fornecendo luz para os caminhos escuros que por vezes somos forçados a trilhar. Que findemos esses ciclos com a urgência que nosso tempo ainda permite, a página virada desse livro permitirá nossa redenção e, talvez, o paraíso.

