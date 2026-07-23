Caminho da autodestruição: municípios inviáveis e o balcão de negócios das emendas

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Cerca de 30% das cidades brasileiras não arrecadam o suficiente para cobrir seus custos administrativos e dependem de transferências governamentais para manter a máquina pública, em vez de investir em serviços essenciais. A incorporação desses municípios menores a cidades limítrofes, fixando um piso de 10 mil habitantes (menos de um terço dos residentes do bairro de Casa Amarela), reduziria os gastos administrativos e liberaria recursos expressivos para a saúde, a educação e o desenvolvimento econômico regional.

A autonomia municipal, embora seja um princípio constitucional relevante, não pode ser tratada como um dogma imune à realidade fiscal. Quando um município não demonstra capacidade mínima de se sustentar, sua existência como ente autônomo deixa de atender ao interesse público e passa a representar um ônus para toda a Federação. Logo, a concessão dessa autonomia deve ser condicionada à capacidade de manutenção demográfica e ao equilíbrio fiscal do ente federativo.

A destinação de emendas parlamentares a obras de baixo impacto, sobretudo em pequenos municípios, prioriza interesses eleitorais em detrimento de políticas públicas estruturantes. Isso reduz os recursos destinados a áreas como saúde e educação, favorecendo a manutenção de elites políticas, em prejuízo da renovação da representação e da competitividade eleitoral. A distribuição de verbas também prejudica os grandes centros urbanos, que, apesar de concentrarem população, atividade econômica e arrecadação, recebem montantes insuficientes para enfrentar desafios como mobilidade, saneamento, habitação, saúde e segurança. Com isso, investimentos de maior alcance social e econômico são substituídos por obras localizadas, mais vantajosas sob a ótica eleitoral.

A ausência de planejamento integrado converte as emendas em mecanismos de fragmentação do investimento público, enfraquecendo a capacidade do Estado de executar projetos estruturantes e de garantir uma educação pública de qualidade. Enquanto os recursos permanecerem subordinados aos interesses político-eleitorais de curto prazo, o gasto público continuará marcado pela pulverização de investimentos, pela baixa eficiência na aplicação das verbas e pelo adiamento de soluções para problemas estruturais.

Apenas para exemplificar, em 2025, o governo federal pagou R$ 31,5 bilhões em emendas parlamentares, montante equivalente a cerca de cinco vezes o orçamento destinado às despesas de custeio e investimentos das 69 universidades federais. A desproporção entre esses valores revela como a distribuição das emendas pode deslocar recursos de políticas públicas estratégicas, comprometendo o planejamento estatal e a capacidade de promover investimentos capazes de gerar benefícios duradouros para a sociedade.

As emendas Pix ilustram perfeitamente o argumento central deste texto. Esse mecanismo permite a transferência direta de dinheiro da União aos municípios, dispensando a apresentação de projetos detalhados e a vinculação a uma finalidade específica. Em 2025, esses repasses totalizaram R$ 6,77 bilhões, com forte concentração em pequenos municípios, que receberam quase metade dos recursos, embora abriguem apenas 11% da população brasileira.

O sistema de repasses atual inverte a lógica de prioridades do país. Cidades pequenas conseguem atrair milhões em emendas graças ao lobby e à proximidade com parlamentares, enquanto as grandes cidades, que concentram os maiores desafios estruturais e sociais, ficam à margem e perdem a capacidade de influenciar a destinação desses recursos. Tais distorções evidenciam uma lógica de corrupção estrutural e sistêmica, intrínseca ao atual modelo político brasileiro.

O país conta atualmente com 81 senadores, 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais e 24 deputados distritais. Esse expressivo contingente deve pautar sua atitude pelo interesse público, afastando-se de pautas corporativistas ou pessoais para assumir a responsabilidade de enfrentar os principais desafios do desenvolvimento nacional. A superação do histórico diagnóstico de Oswaldo Aranha — o “Brasil: um deserto de homens e ideias” — exige políticas de Estado arrojadas, capazes de resgatar o país para o grupo das oito maiores economias do mundo. Menos que isso é aceitar a mediocridade estratégica.



* Professor emérito da UFPE e membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.





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