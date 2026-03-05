Cana-de-açúcar, bandeira de Pernambuco

A- A+

Guardião da esperança por dias melhores para a cana-de-açúcar, como bandeira de Pernambuco, permito-me um desabafo, talvez fruto de compromisso ancestral para com a cultura canavieira, sentimento que herdei de meus antepassados. Motivo de orgulho e especial dedicação. Tanto como consultor do setor, quanto principalmente como pernambucano preocupado que o conjunto de situações adversas que a atividade agroindustrial canavieira vem atravessando na Região como um todo, e de modo especial no nosso estado transforme esse importante contexto em “elegias”, saudades de um tempo melhor, a cana-de-açúcar mereceu destaque em 1895 por iniciativa do Governador Alexandre Barbosa Lima, colocando a cana no brasão de Pernambuco ao lado do algodão, sacrificado pela praga do “bicudo”.

Infelizmente, temos constatado que na queda de braço de forte cunho político entre o executivo e o legislativo em Pernambuco, quem tem levado a pior é a sofrida e multissecular cana-de-açúcar, coadjuvante do moribundo algodão no símbolo maior do estado, como se estivéssemos assistindo desesperados, vítimas de descabida injustiça, o epitáfio do maior credor do nosso povo, da colônia à república, bastião do nosso esforço econômico e social, insubstituível gerador de emprego e renda para nosso povo, com sua “magna” importância pelas querelas políticas, que um passado, que já vai longe, ensejaram o movimento de rebeldia de 1817, que comemoramos nesta semana, como reação pelo perverso tratamento dispensado pelo Governo Central ao contexto canavieiro.

Aproveito o ensejo, para ilustrar com particular tristeza, matéria de minha autoria, publicado na antiga revista “O Cruzeiro” em 1971, com o título “Clarão no cemitério de banguês” registrando a despedida do último engenho banguê de Pernambuco, localizado na Zona da Mata Norte, morrendo para completar a transição para as grandes Usinas que já configuraram à época mais de sessenta unidades produtoras no estado, reduzidas hoje a apenas treze resilientes sobreviventes, sem chances de sucessão, sucumbindo pela indiferença e ausência de mecanismo protetor da atividade no Nordeste.

O velho IAA, Instituto do açúcar e do álcool, agência reguladora, formatada como autarquia público/privada, cuja extinção em 1989 tanta falta nos faz, e que contemplava na sua estrutura funcional um Conselho Deliberativo, formado por usinas, fornecedores de cana, trabalhadores e a representação governamental, modelo que hoje poderia inspirar uma reação fazendo mais uma vez o alerta “ruim com cana, pior sem ela”, recomendando a indispensável parceria público/privada com os agentes privados e públicos na tentativa de evitar o risco de transformar o nosso brasão em lápide da cana-de-açúcar, o mais importante cidadão de Pernambuco, merecedor de respeito e consideração.

Por tudo isso, tomo a liberdade de renovar o apelo em nome da imensa comunidade envolvida no setor da agroindústria canavieira de Pernambuco, usinas, fornecedores de cana e trabalhadores, sem esquecer da população direta e indiretamente afetada da ordem de um milhão de habitantes nos cinquenta municípios da Mata canavieira.



