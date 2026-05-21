Cana-de-açúcar, elemento de integração regional

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Do início do século XVI ao XXI, da Colônia à República, a cana-de-açúcar tem sido, dentre outros importantes predicados, o mais importante elemento de integração regional do Nordeste.

Presente em duzentos municípios nos nove estados, destacando-se como principal geradora de emprego e renda na Região mais carente do Brasil, a atividade agroindustrial canavieira, emprega diretamente cerca de duzentos mil trabalhadores e mais de trezentos mil empregos indiretos, ocupando cerca de um milhão de hectares com a lavoura canavieira.

A cana-de-açúcar vem cumprindo o seu papel como pilar de sustentação econômica e social ao longo de cinco séculos, hoje exaurida com todo seu enorme universo afetado, carece de socorro urgente no plano federal e estadual, na tentativa de atenuar o desastre que se prenuncia prometendo gravíssimas consequências de natureza econômica e social caso não sejam adotados medidas de caráter emergencial para mitigar os problemas que o setor enfrenta, fruto de tarifaços, dificuldade de acesso de crédito agrícola e industrial pelas Usinas e fornecedores de cana, comprometendo inclusive a contribuição tributária aos Estados onde a atividade se situa.

Vale ressaltar que desde sempre sob qualquer ângulo a importância histórica da atividade agroindustrial canavieira no Nordeste é inconteste, diferentemente do que acontece no Sudeste onde a despeito do gigantismo da produção a atividade representa menos de três por cento do conjunto de alternativas econômicas praticadas, enquanto no Nordeste o cluster sucroalcooleiro se situa acima de dez por cento, sendo portanto pilar de sustentação econômica e social na região.

Desprovido do tradicional mecanismo de proteção à atividade no Nordeste, representado pelo antigo IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, verdadeira agencia reguladora do setor, que durante mais de sessenta anos gerenciava arcabouço legal garantidor da competitividade econômica do Nordeste em relação ao Sudeste, extinto em 1989, evidenciou a vulnerabilidade do setor sucroalcooleiro nordestino, às dificuldades decorrentes da topografia, da instabilidade climática, que potencializam os efeitos negativos em momentos de crise aguda como o ora atravessamos.

É muito importante enfatizar que no Sudeste o estímulo ou retração movimentos naturais dos mercados internos e externos para os produtos do setor, repercutem primordialmente no contexto econômico, e no Nordeste no contexto social, comprometendo milhares de empregos diretos e indiretos de difícil restauração, observando que desde a extinção do IAA só em Pernambuco perdemos quinze unidades produtoras de açúcar e etanol ou quarenta e cinco mil empregos, perda que só não foi maior graças ao socorro estadual há dez anos atrás, que permitiu a reativação de três usinas, equivalentes a dez mil postos de trabalho restaurados.

Por fim, fazemos um alerta, representado pelo anuncio da chegada do fenômeno “El Niño”, que certamente poderá potencializar os efeitos da crise pela via do comprometimento agrícola, com inevitável consequência socioeconômica, principalmente na base primária do processo produtivo onde se situam vinte mil pequenos e médios produtores canavieiros e seus trabalhadores.

Socorrer a velha cana-de-açúcar, matriarca do nosso esforço de desenvolvimento, não é apenas socorrer o setor sucroalcooleiro, é socorrer Pernambuco e sua gente.





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