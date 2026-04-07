Cana madrinha

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Desde sua chegada em Pernambuco nos primeiros meses do século XVI, a cana-de-açúcar, nossa fada madrinha, vem casando e batizando, dando nome às outrora vilas e hoje municípios, tais como, Catende, Jaboatão, Aliança, Ipojuca, Barreiros, e outros antes engenhos de açúcar, que graças ao pujante resultado econômico da atividade então protegida evoluíram para as modernas Unidades Produtoras, as Usinas, que de tão importantes emprestaram o seu nome aos lugares em que se situavam.

Saudosas unidades produtoras de “açúcar, de álcool, e de empregos”, a maioria delas chamadas de “fogo morto”, são merecedoras da homenagem dos poetas de hoje, seguindo o exemplo de Ascenso Ferreira, com “os engenhos de minha terra que até os nomes fazem sonhar, Esperança, Estrela D’alva, Flor do bosque, Bom mirar”, esperando que o cenário de extinção desses gigantes adormecidos, seja interrompido para o bem de Pernambuco, que milagrosamente, já conseguem resgatar da débâcle algumas Usinas que se encontravam à beira do abismo, a exemplo de outras aguardando na fila indiana a salvação não apenas de açúcar e etanol, mas também milhares de empregos diretos e indiretos aparentemente sem importância, face ao desprezo que se observa no Poder Público, demonstrando injustificável indiferença ao carro chefe de nosso esforço econômico nos últimos quinhentos anos da atividade canavieira em Pernambuco.

É absolutamente injustificável que a atividade canavieira em nosso Estado, não mereça a devida atenção e tratamento por parte da representação pública maior de Pernambuco, desconhecendo a magna importância do setor, ontem, hoje e talvez amanhã, caso não sejam adotadas medidas de socorro para evitar a previsível débâcle da atividade em Pernambuco.

Isto posto, diante da injustificável atitude da nossa representação parlamentar salvo exceções dignas de registro, e certamente imbuídos de vergonha alheia pelo comportamento injusto de seus pares, foi que os agentes que compõem a cadeia produtiva do Setor, representada pelos Trabalhadores, Fornecedores de Cana e Unidades Produtoras, resolveram se unir em movimento de legítima autodefesa, em protesto na ALEPE, apelando para o bom senso em defesa não apenas dos agentes envolvidos direta e indiretamente na tragédia que se prenuncia mas principalmente em defesa de Pernambuco, que nasceu e prosperou graças a cana-de-açúcar, hoje maltratada como filho enjeitado, depois de séculos de contribuição ao nosso povo.

Desejamos e torcemos veementemente para que o movimento de alerta e indignação sensibilize aqueles a quem compete institucionalmente nos defender do inusitado fenômeno de desarranjo de todos os matizes que temos enfrentado no cenário nacional e internacional, valendo repetir, que para alguns desprovidos de vergonha elementar, mais importante do que o porvir são o hoje, o agora, o idolatrado voto para a conquista do tão sonhado trono do poder, do famoso “quero, posso e mando” tão na moda, entretanto é bom lembrar-lhes que além de produtores a massa de protestos é composta integralmente por eleitores às vésperas do tão esperado momento das eleições gerais, quando serão avaliados os que prestam e os que não prestam, sob a ótica da proteção, do socorro quando o destino nos apronta surpresas, algumas das quais mortais como a que ora se apresenta, tentando interromper nosso histórico caminhar.



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