Cana, milho e café

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A velha cana-de-açúcar recebe como anfitriã da Zona da Mata, dois novos companheiros para ajudá-la na nobre e importante função de “carro chefe”, como pilar de sustentação econômica e social de nosso povo.

Com efeito, os recém-chegados, como coadjuvantes, o milho e o café começam a ser testados na Mata Canavieira, como membros do consorcio com a cana, mas ainda não como substitutos.

A novidade merece ser comentada tanto no seu aspecto econômico, quanto no social, observando que os recém-chegados podem representar na prática uma frente de resistência na condição de novas alternativas, substituindo a fraca participação da pecuária, como atividade geradora de emprego na Zona da Mata nordestina.

Quanto ao café, na realidade representa um retorno da cultura, que no passado ocupou lugar de destaque na região, principalmente nos chamados brejos de altitude, como Gravatá, Triunfo e Garanhuns, continua com importante presença tanto no mercado interno, quanto no mercado externo, tendo o Brasil como tradicional produtor exportador.

Já o milho, vem representando uma surpresa, pelo grande avanço em escala que vem surpreendendo no país, principalmente no Centro Oeste, mas também já com discreta presença registrada na Mata Litorânea do Nordeste, em áreas de topografia plana ou levemente ondulada, de fácil mecanização, voltada para a produção de etanol, inclusive em unidades produtoras mistas a partir de cana e milho.

A produção do etanol de milho há muito tempo consolidada nos EUA principalmente no meio oeste americano, já é responsável por cerca de sessenta bilhões de litros, em cerca de duzentos unidades produtoras no país, tendo o Brasil em segundo lugar produzindo trinta e cinco bilhões de litros, dos quais vinte e cinco por cento a partir do milho.

Vale observar, que nos EUA o milho como matéria prima para o etanol é produzido por milhares de pequenos produtores fornecedores das usinas congregados em cooperativas, modelo este, que certamente poderá ser adotado na expansão da cultura no Brasil.

Como ainda não foi proibido sonhar, quem sabe se o milho e o café, como novos personagens na nossa Mata Litorânea não podem ser contemplados com sistema de irrigação a partir da saudável diversificação econômica viabilizada quando da implantação do projeto “Águas do Norte”, as sonhadas micro bacias de acumulação, guardando as águas do inverno para utilizá-las no verão.





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