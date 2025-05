Canoa furada

A- A+

Na sua última entrevista como presidente da Câmara, ao jornal Valor Econômico, o deputado Arthur Lira (PP-AL) deu a senha dos próximos movimentos. Indagado se poderia ser ministro de Lula, Lira foi categórico: “Ninguém embarca em navio se sabe que vai naufragar”. Agora, passados três meses da entrevista, a federação formada por PP e União Brasil começou com a promessa de devolução dos ministérios. O PP tem o ministério do Esporte e a Caixa. O União Brasil indicou os ministros do Turismo e das Comunicações.

A frase de Lira explica a reação do deputado Pedro Lucas (União Brasil-MA), líder do União Brasil, ao recusar o Ministério das Comunicações oferecido por Lula. Ele também achou que a canoa estava furada.

A foto da cerimônia que celebrou a federação dos dois partidos mostra mudança importante. Lá está a nova geração que comanda a política brasileira: Davi Alcolumbre, 46 anos, Ciro Nogueira, 56 anos, Antonio Rueda, 50 anos, Arthur Lira, 55 anos, e ACM Neto, 46 anos.

O Brasil vive um momento inusitado. Lula e Bolsonaro, os dois líderes políticos mais populares, encontraram o ocaso. Lula completa 80 anos em outubro e amarga índices de impopularidade nunca por ele experimentados. Bolsonaro, embora 10 anos mais jovem, tem sérios problemas de saúde.

Como explicou-me esta semana um médico experiente, Bolsonaro é um paciente multioperado, sujeito a todo tipo de complicação a qualquer hora, como se deu no Rio Grande do Norte em 11 de abril. Não é outro o motivo que levou os líderes da fusão a anunciarem a fundação de uma nova direita e a renegarem o bolsonarismo e o lulismo.

Além da federação do União Brasil com o Progressistas, temos outra: a do PSDB com o Podemos. Fruto de uma negociação entre o tucano Marconi Perillo, 62 anos, e a deputada paulista Renata Abreu, 43 anos. E ainda há uma negociação em curso entre o MDB de Baleia Rossi, 52 anos, e o PSD de Gilberto Kassab, 64 anos. O candidato deles seria o atual governador gaúcho Eduardo Leite, 40 anos. Tucano, Eduardo negocia sua ida para o PSD e ficou à margem das conversas entre Perillo e Renata.

A consequência deste movimento é a formação de três grandes blocos no Congresso, o que irá reduzir o número de partidos, já que mais à frente a consequência natural será a fusão de agremiações. A federação seria uma espécie de noivado, um passo anterior ao casamento. Este movimento já vem sendo feito desde que o PFL/DEM se fundiu com o PSL.

Deputados e senadores podem se dar ao luxo de dispensar ministérios e cargos, porque ganharam autonomia financeira desde quando o STF pressionou por uma lei que proibisse o financiamento privado de campanhas. Eles têm hoje R$ 60 bilhões em emendas impositivas, as quais o governo é obrigado a executar. O Congresso decide quanto os partidos terão no bilionário Fundo Partidário e no Fundo Eleitoral, que chegou a R$ 5 bilhões em 2022.

Lula parece não ter entendido a nova regra do jogo. O governo perdeu a capacidade de pressão sobre os congressistas por causa da autonomia financeira. O dinheiro dos fundos partidário e eleitoral é gordo, recorrente e legal. Dá pouca ou nenhuma dor de cabeça. Diferentemente dos negócios nos ministérios.

O ministro Flávio Dino, o único no STF a passar por Executivo, Legislativo e Judiciário, tem feito de tudo para fazer voltar às mãos do governo o domínio sobre a liberação de emendas. É uma missão quase impossível, para dizer o mínimo.

Unir forças também significa criar anticorpos contra excessos do Judiciário. O próprio Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, já manifestou seu desconforto. Em setembro, haverá troca de comando no Supremo, com o ministro Fachin assumindo a presidência com o ministro Alexandre de Moraes de vice. Em 2027, Moraes será o presidente.

Diante do inevitável, resta a Lula preencher o ministério com nomes da esquerda, como Wolney Queiroz (PDT), filho do ex-prefeito de Caruaru José Queiroz, brizolista histórico. Outros nomes, tanto do PT quanto de outros partidos da esquerda serão chamados.

O PT está em efervescência com a disputa pela presidência do partido, marcada para 6 de julho. Lula pode esperar até o resultado desta eleição, que deve ser vencida por seu candidato, o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva.

Com a centro-direita se arrumando para a eleição de 2026, só restará a Lula um caminho: gastar, gastar e gastar para tentar reverter o mau momento de popularidade. Vamos assistir a um novo pico da taxa Selic e tensões no mercado financeiro. Para Arthur Lira, será um naufrágio. No mais, os movimentos indicam que as coisas estão mudando na política brasileira. Se vai piorar, só o tempo dirá.

