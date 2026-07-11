Canta, meu canarinho

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A Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, durou 116 anos. A essa altura, pouca importa se durou 90, 100 ou 200 anos. Um registro de destaque foi a participação de Joana D’Arc no conflito - julgada e condenada pelos ingleses e aliados borgonheses. As guerras são cruéis porque paga o pato mesmo quem nunca viu o pato.

A Guerra dos 100 Anos não foi a mais longa. A medalha de ouro vai para A Reconquista, que durou 781 anos, entre os reinos cristãos e os mouros pelo domínio da Península Ibérica. A de prata vai para a Guerra dos 365 anos, sem derramamento de sangue, entre os Países Baixos e o Reino Unido. Em números de vítimas, pela ordem, foram: 2ª Guerra Mundial, Guerra dos Três Reinos e 1ª Guerra Mundial.

Toda guerra é feia, fede e produz horror. Guerras “boas” são as de bola de gude, pega-pega, pião, queimada, esconde-esconde, batata quente, telefone-sem-fio, morto-vivo, dança das cadeiras etc. As guerras dos esportes também não fedem nem são feias, mesmo quando provocam contusões, luxações, entorses, ruptura do menisco etc. O ferido é submetido a tratamento e, após algum tempo, está recomposto para a “luta”.

Na Odissea (1), por conta de uma guerra, Ulisses, que era um brigão inveterado, se viu forçado a deixar Penélope sozinha durante 20 anos. Os fofoqueiros dizem que, nessa ausência, Ulisses traiu Penélope. O brigão fez a sua autodefesa: não deve ser contabilizado porque foram com deusas. Do outro lado, as más línguas juram que Penélope foi infiel 108 vezes. Para encurtar, fizeram um pacto (“una lavata ed è come nuovo”) (2) : o mocinho voltou para a mocinha e viveram juntos para sempre.

Nota: um vizinho jurou que a grande paixão de Ulisses foi um canário que criou até o fim de sua vida.

Aproveito o momento para dizer que os canários não são brigões e podem viver até 20 anos. Um par deles, no período de 20 anos, pode produzir centenas de canarinhos de vários tipos e nomes: belga, da terra, de cor, americano, de horta, rasteiro, do Amazonas, timbrado espanhol, hazzer roller etc.

Meu canarinho (3) entrou num embate e tombou perante um mergulhão de garganta branca (1). Mas não morreu. Vai colocar o mesmo medicamento que ardia quando as mães usavam nas nossas feridas e vai se preparar fisicamente. Vamos precisar de voluntários para ficar com uma banana (é mais barato que a maçã) na cabeça. Os nossos canarinhos vão praticar tiro ao alvo, com arco e flecha. Dizem que é um novo método (italiano), para treinar chutes nas cobranças de faltas e pênaltis. Seremos imbatíveis. Em 2030.

“No soluçar do vento, no sussurro das folhagens, no gemido dos coqueiros, pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta. E da minha garganta, um triste gemido sai. Ui-ui, ai-ai, ui-ui-ai-ai...” (“Meu Canário”, Jayme Silva, 1950).



(1) Um dos principais poemas épicos da Grécia Antiga, atribuído a Homero

(2) o pacto foi feito em italiano para não dar na vista

(3) seleção verde-e-amarela

(4) ave símbolo nacional oficial da Noruega



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