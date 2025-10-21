A- A+

opinião Capacitação profissional na era digital: as novas habilidades na logística e na gestão

A transformação digital está redesenhando o perfil dos profissionais em todas as áreas, especialmente na logística, na supply chain e na gestão operacional. Mais do que conhecer ferramentas, é necessário desenvolver habilidades digitais, pensamento crítico, adaptabilidade e visão de processos integrados. É justamente essa mudança de mentalidade que tem colocado a capacitação profissional no centro da estratégia de muitas empresas.

Na era dos dados, da automação e da conectividade, dominar apenas ‘o que fazer’ e o ‘como fazer’ já não é mais suficiente. O diferencial está em entender o porquê, enxergar o todo e agir com agilidade diante das mudanças.

O profissional da Era digital precisa aprender a aprender. As tecnologias mudam rápido, mas quem desenvolve competências analíticas, colaborativas e de resolução de problemas consegue se manter relevante em qualquer cenário.

A capacidade de interpretar dados, usar ferramentas digitais com propósito e alinhar decisões à estratégia do negócio são os grandes diferenciais da nova geração de líderes e gestores operacionais.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, até 2027, mais de 40% das habilidades exigidas hoje no trabalho serão consideradas obsoletas. Isso inclui funções técnicas e operacionais em logística, supply chain, planejamento e manufatura. Por isso, empresas e profissionais precisam investir continuamente em programas de requalificação e atualização.

Desta maneira tem sido necessário fazer estruturação dos treinamentos para acelerar essa transformação, combinando conteúdo técnico com metodologias práticas, cases reais de mercado e foco na aplicabilidade. A proposta é clara: desenvolver profissionais de forma prática e rápida para tomar decisões em ambientes digitais, dinâmicos e complexos.







