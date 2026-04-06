A- A+

Dedico este artigo aos meus colegas, os lindos astronautas da missão Artemis, a deusa da natureza, que irão navegar no outro lado da lua.

Singela, tão bela,

A Capela dos Aflitos!

Desde 1762 quantas aflições foram apascentadas,

Noites e dias!

Iluminada,

Banhada pela luz do arrebol,

Da lua e do sol.

Eis a Catedral dos Aflitos.

Eu ouço a lira do Poeta Dos Anjos, Augusto, e dos Aflitos, e

proclamo, ex cordis: meu coração tem capelas singelas.

As Capelas erguem-se em Catedrais

Imensas, imersas

Em meio aos versos do

Poeta Dos Anjos e dos Aflitos.

OoO



O aiatolá vermelho tenta subir no pau de sebo

Os bólidos estão posicionados. Roncam os motores. Pilotos a postos. Começou a temporada 2026 do rally fúria rumo ao Palácio do Planalto. Como parte do rally haverá brigas de foice, rasteiras, karatê, capoeira, jiu jitsu, facadas, emboscadas. Pra cima e pra baixo do pescoço tudo é canela.

OoO

Este será o rally da verdade contra a mentira, segundo o aiatolá vermelho, líder supremo da seita do cordão encarnado. Ele sugere a colocação de placas nas estradas para filtrar mentiras. Mentira é tudo aquilo que incomoda a mundiça da esquerda. Eles estão incomodados com as notícias da Internet que apontam os descaminhos do governo nas estradas do poder.

OoO

Uma sentença de pedra reza o seguinte: ao meu rei, tudo, menos a honra. Esqueçam. Governistas da CPMI do INSS e do Banco Master comemoram os bloqueios que impedem a investigação contra os ladrões que assaltaram os aposentados e pensionistas e os cofres públicos. Eles oferecem a própria honra ao aiatolá vermelho em troca dos seus favores. Se olham no espelho e não sentem vergonha de si mesmos.

OoO

Já quase na idade de Matusalém e em 20 anos da dinastia da seita vermelha, o aiatolá do Cordão Encarnado vai ter que rebolar para provar que é insubstituível entre 213 milhões de brasileiros e o único capaz de consertar o que eles mesmos desmantelaram. O Véio do Pastoril do Cordão Encarnado padece da fadiga dos materiais. Enferrujou. Quando ingere tubaínas ao lado de sua cuidadora, ele chama Jesus de Genésio.

OoO

Nesse rally da polarização ideológica o aiatolá vermelho e o condutor da boiada se amam pelo avesso. O que seria do azul se não fosse o amarelo? O que seria do Véio do Pastoril se não fosse o líder da boiada? Eles cantam a cantiga a uma só voz: “Eu não presto, mas eu te amo! ”.

OoO

Existe uma lenda de que o terceiro turno é um pau de sebo. Verdade é que o segundo turno é uma constante desde 1998. O ex-governador Ronaldo Caiado, do PSD, aposta todas as fichas para romper o círculo de ferro da polarização. O touro é valente. Ele adotou a segurança e o combate à corrupção como bandeiras de campanha, com forte apelo popular. A turma da boiada de Flávio Bolsonaro vai de clínica geral.

OoO

O aiatolá vermelho atrai contra si todos os raios e tempestades. Ele tenta subir no pau de sebo.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também