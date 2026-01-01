Carlinhos Oliveira: a varanda do Antonio's (1)

A- A+

Boemia é vocação. Quando constitui escolha. Por vontade própria. Ou destino. Quando significa condenação. Por dor de cotovelo. Em qualquer dos casos, carrega um rosário de histórias, amizades, romances. Além de bons restaurantes e bares acolhedores. E bebida.



O Rio de Janeiro desenvolveu uma cultura boêmia. Não só por causa de sua bela ecologia. Que juntou mar, montanha, sol, negócios, talento, poder. E mulher bonita. Mas porque reuniu tudo isso num cenário de humor. E gente inteligente. Em Ipanema, os restaurantes mais conhecidos eram o Jangadeiro, Garota de Ipanema, Zeppelin e o Antonio’s. E, no bairro, boêmios históricos foram Paulo Mendes Campos, Hugo Bidet, Vinicius de Moraes, Jaguar, Leila Diniz (a musa do pedaço) e Albino Pinheiro (o chefe da Banda de Ipanema).



Boemia é o lado dionisíaco da vida. A parte leve. Em que as pessoas se reúnem num point favorito. Com amigos. Dedicando parte do tempo noturno para bater papo. Comer. E beber. Jogar conversa fora. Saber de novidades. E olhar quem está na mesa ao lado. Ou ao fundo.



Paris teve um boêmio famoso: o poeta Charles Baudelaire. Um flanêur. Nova York também o teve: o poeta Walt Whitman. São Francisco não perderia a chance: o cronista Jack Kerouac. Um caminhante. O Rio teve os seus. Mais populares. E polêmicos. Principalmente nos anos de 1960-70. Entre eles, destacou-se um capixaba de Vitória, nascido em 1937, que chegou ao Rio aos 18 anos. Instalou-se em Ipanema. Escreveu crônicas no Jornal do Brasil durante 23 anos. E fez do restaurante Antonio’s seu escritório. Lá, ele preparava seus escritos, falava ao telefone, combinava encontros, resolvia problemas, almoçava, jantava, bebia. Chegando a brigar. Seu nome: José Carlos Oliveira. O Carlinhos Oliveira.



A crônica de Carlinhos Oliveira tem certo lirismo vespertino. Mas ele a tempera com salpicos de ironia. Idealiza um pouco o amanhã. Mas não perde o ceticismo que dissabores vão mesclando as noites. Não é tão telúrico, nem tão dado aos cajueiros, como seu conterrâneo Rubem Braga. Num texto de 26.11.1962, ele escreveu:



“Ficamos soltos no mundo, eu e o romancista Lúcio Cardoso. Eu tinha um trabalho a fazer, mas recorri a Jacques Prévert para ficar de consciência tranquila. Prévert recomenda que numa tarde, como esta, a pessoa se interrogue: Não é absurdo, ó cronista, entregar a maravilhosa tarde como esta a um patrão? Não! Mil vezes, não! Hoje ninguém trabalha. Lúcio Cardoso sugeriu que fôssemos ao Jangadeiro. E lá ficamos bebendo cerveja e falando mal de Fernando Sabino. Depois, designamos um menino de bicicleta para levar rosas vermelhas para nossa amiga Clarice Lispector”.



Em 29.10.1966, Carlinhos Oliveira arriscou uma Receita de viver. Aqui vai um trecho:



“Evitar ao máximo o paletó e a gravata, os chatos que falam no ouvido, as mulheres que resolvem tudo pelo telefone, os bêbados que mudam de personalidade quando lúcidos, os vizinhos muito prestativos e todo papo do qual participem mais de três pessoas. Longa caminhada solitária pelo menos uma vez por semana. Não discutir preços – é melhor ir embora sem comprar. Não guardar ódio a ninguém. Dormir oito horas e, acordando, continuar na cama enquanto puder. Recusar-se terminantemente a beber uísque que não seja escocês legítimo, preferindo a cachaça como alternativa. (Isto vale apenas para quem gosta de beber. E bebe frequentemente, como é o caso do autor desta receita. Neste caso, a aceitação de qualquer bebida é moralmente inquietante, pois atravessa a fronteira que separa o prazer do vício)”.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também