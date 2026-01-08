Carlinhos Oliveira: no princípio, o botequim (2)

A- A+

Nos idos de 1940, 50, os bares mais conhecidos, no Rio de Janeiro, eram os do centro da cidade: Vilarino, Juca’s bar, Amarelinho e Vermelhinho. Em seguida, Copacabana começou a atrair a boemia. Foi a época do Vogue, Sacha’s, Fiorentina, Zum-Zum, Au Bom Gourmet.

Nos anos de 1960, Ipanema passou a dominar o gosto dos notívagos. Foi a vez do Jangadeiro, Veloso, Zeppelin, Varanda e o lendário Castelinho. No período de 1970, o pêndulo festeiro, rumo ao Sul, alcançou o Leblon. Chegou a hora do Degrau, Luna, Álvaro’s, La Mole e Antonio’s.

Os grandes boêmios de Ipanema eram os jornalistas de O Pasquim: Jaguar, Ivan Lessa, Paulo Francis, Millôr, Tarso de Castro, Sergio Cabral. Os compositores e cantores: Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Marcos Vale, Baden Powell, Ronaldo Bôscoli. Poetas e cronistas: Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Carlinhos Oliveira.

O compositor João Gilberto, honrando a fama de pessoa complicada, era o mais estranho. Morava defronte do Zeppelin. Mas não pisava lá. Telefonava, algumas vezes, durante a noite. Para saber se seu amigo, Marcos Vasconcelos, andava por ali.

Outro fato curioso ocorreu com um casal, cliente habitual do restaurante Jirau. Que frequentava o restaurante há anos. E se tornara conhecido dos demais clientes. Certa noite, o casal convidou Carlinhos Oliveira para sua mesa. Alegremente, serviram-lhe champanhe. Então, o homem virou-se e disse: “Que bom você estar, aqui. Estamos fazendo nossa despedida de casados”. E passaram o resto da noite bebendo, comendo e confraternizando. No mais original evento de separação que se possa imaginar.

No Antônio’s, num final de tarde, encontram-se Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O poeta está indo e vindo de Ouro Preto. Tudo indicava que seria assim. Um dia lá, outro cá. Quanto a Jobim, o compositor vinha de longa temporada numa praia. Concluiu que vida à beira-mar tem muito sal e muito vento.

- Verdade, responde Vinicius. – “A pessoa vivendo na beira do mar vira coisa do mar. A maresia pega na pele. Veja aqueles dois pescadores de Ipanema, Arduíno e Isnaldo Cabinha. São duas pessoas, mas são também frutos do mar”. Quem os olhasse, não imaginava o que perdiam de dinheiro. Toda semana chegava convite da Broadway. Solicitando adaptação de Orfeu da Conceição. 20 mil dólares semanais. Eles acham que seria reviver coisa que já passou. “Por preguiça ou melancolia, nada fazem”. O poeta voltou para Ouro Preto. Para os braços de um amor que não seria imortal, mas que foi infinito enquanto durou.

Corta para outra passagem. Lá vem a Banda de Ipanema. Abre com estandarte vermelho, a inscrição Tudo legal. E quinze crianças ao redor de um calhambeque. Carlinhos escreveu em 04.02.1969: “Em seguida, Albino Pinheiro, Hugo Bidet com seu trombone, Marat de saxofone. E o resto. Lá vamos nós, todos, inocentes, os desesperados de Ipanema. Aqui, é tudo uma família só.” (...).

“Na beira da calçada, triste, de óculos, Jaguar contempla o espetáculo que ele próprio criou. São os seus Chopinics, em carne e osso, que produzem festa e barulho na rua Prudente de Moraes. Atrás de nossa banda, vem uma banda de músicos profissionais que neutraliza o horrível som dos amadores de Ipanema. Chegamos ao Veloso, onde todo mundo em cima das mesas nos recebe dançando e cantando. Uma longa parada de confraternização, e para matar a sede com cerveja, e também para que muitos façam pipi. E lá vai a Banda novamente, a caminho da praça Nossa Senhora da Paz.”







