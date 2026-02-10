Carnaval, beleza e saúde ocular: até onde vale o risco?

A- A+

Com a chegada do Carnaval, a criatividade ganha espaço nas ruas, acompanhada por maquiagens vibrantes, glitter, sprays fixadores e pomadas capilares. Como oftalmologista, observo todos os anos um aumento significativo nos atendimentos relacionados a lesões oculares nesse período. Embora esses produtos façam parte da estética da festa, o uso inadequado pode trazer consequências sérias para a saúde dos olhos.

Pomadas capilares, por exemplo, contêm substâncias oleosas, fragrâncias e conservantes que, ao escorrerem para a região ocular, podem desencadear reações inflamatórias intensas. O contato direto com a superfície do olho pode causar desde irritações leves até queimaduras químicas na córnea, com risco de perda temporária da visão. Produtos sem procedência ou fora dos padrões regulatórios representam um perigo ainda maior.

Nos consultórios e prontos-socorros, são comuns queixas de ardência, dor, vermelhidão intensa, lacrimejamento, visão turva, sensação de areia nos olhos, inchaço das pálpebras e quadros de conjuntivite química ou alérgica.

Em situações mais graves, a inflamação da córnea pode levar a uma redução significativa da visão, exigindo acompanhamento médico imediato.



Substâncias como álcool, corantes metálicos presentes em glitters, fragrâncias sintéticas e solventes agressivos estão entre as principais causas dessas lesões. A córnea é extremamente sensível e, quando exposta a agentes químicos, pode sofrer danos que comprometem a visão por dias ou até semanas.

Diante de qualquer contato de maquiagem ou pomada com os olhos, a primeira atitude deve ser lavar imediatamente a região com água corrente ou soro fisiológico por pelo menos dez a quinze minutos, sem esfregar e sem usar colírios sem orientação médica. Após isso, é fundamental procurar um oftalmologista o quanto antes. A rapidez no atendimento é decisiva para evitar sequelas.

Reforço a importância de utilizar apenas produtos regularizados, verificando sempre o registro na Anvisa. Evitar glitter próximo aos olhos, não usar produtos vencidos ou compartilhados, higienizar bem as mãos, remover totalmente a maquiagem ao final do dia e redobrar a atenção no uso de lentes de contato são medidas simples que fazem grande diferença.

O Carnaval deve ser sinônimo de alegria e celebração, nunca de riscos à saúde. Beleza e segurança precisam caminhar juntas. Afinal, nenhum brilho vale mais do que a saúde dos nossos olhos.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também