Carreiras: crescendo em um cenário de inovação e propósito

Após a leitura do livro ‘Grandes Decisões Sobre Pessoas’ (Claudio Fernández-Aráoz), tenho refletido sobre o papel das equipes no sucesso de uma organização. Por trás de grandes negócios – especialmente aqueles com crescimento acelerado, como as startups – estão grandes talentos que encontram nesses ambientes oportunidades valiosas.

O universo das startups opera em um ritmo único. A constante inovação e adaptação fomenta uma cultura colaborativa, marcada por desafios e aprendizados intensos. É um ambiente ideal para profissionais que buscam aprender na prática, assumindo responsabilidades desde cedo. No entanto, prosperar nesse cenário exige cadência, foco, planejamento e, sobretudo, coragem em ajustar o rumo quando necessário – e isso pode acontecer com frequência. Embora trabalhar em startups possa acelerar carreiras, não existe uma fórmula mágica que leve ao sucesso.

Alinhar expectativas é o primeiro passo. Em startups, nem sempre há processos consolidados e é preciso construí-los ao longo do caminho. Além disso, recursos limitados e equipes enxutas levam à flexibilidade de funções, ultrapassando as descrições tradicionais de cargos. Essa adaptabilidade enriquece o repertório profissional e proporciona uma visão abrangente do funcionamento do negócio, o que pode ser um diferencial competitivo, no futuro, na disputa por posições de liderança.

Na prática, é essencial desenvolver uma visão estratégica equilibrada, que contemple o curto, médio e longo prazo. Não se trata apenas de planejar o futuro, mas também de entender profundamente o presente. Em um cenário dinâmico, tudo pode mudar rapidamente, inclusive os concorrentes.

Outro ponto crucial é focar no que está sob nosso controle. Variáveis externas sempre existirão, mas reconhecê-las e aceitar suas limitações é fundamental. Pergunto a mim mesma: “O resultado é meu. Como posso mudar o jogo?”. Essa mentalidade de assumir a responsabilidade, sem se paralisar diante das adversidades, nos permite agir estrategicamente e seguir adiante. O passado deve nos inspirar e orientar, mas é no presente que exploramos nosso potencial.

Além disso, startups frequentemente oferecem a chance de alinhar trabalho e propósito. Seja desenvolvendo soluções tecnológicas que impactam positivamente a sociedade ou contribuindo para causas socioambientais, essas empresas proporcionam oportunidades únicas de crescimento profissional e realização pessoal.

Aproveitar tudo isso exige habilidades socioemocionais, como adaptabilidade, resiliência e inteligência emocional. Em um mundo tão volátil, é fundamental agir com clareza no presente e ajustar planos sem perder de vista o futuro. Sempre acreditei que todos têm o potencial de se desenvolver e a diferença está no desejo de evoluir e buscar ativamente por conhecimento. O aprendizado contínuo é o motor de quem deseja promover mudanças.

Há cinco anos, tomei uma decisão que transformou minha trajetória: deixei anos de carreira em grandes corporações para entrar no mundo das startups e construir a marca da Omie. Meu objetivo era claro: transformá-la em uma das maiores empresas emergentes de tecnologia do Brasil. Abracei a missão de destravar o empreendedorismo no país e mergulhei intensamente nesse universo.

Hoje, posso dizer com orgulho que faço parte de algo significativo: transformo negócios e impacto vidas ao lado de pessoas que arregaçam as mangas, se apoiam mutuamente e enxergam além das metas imediatas – sempre ampliando o impacto gerado.





* CRO da Omie.

