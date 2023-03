Carro por assinatura: alternativa para o público feminino

A- A+

Sabemos que a mulher é multitarefa, lidando com mais de uma atividade ao mesmo tempo. Ela é mãe, esposa, profissional, motorista, dona de casa, e cuida de todos dentro de um lar. Quando sobra um tempo (sobra?), ainda tem a si mesma para cuidar. Costumo comparar a supercomputadores, capazes de processar informações de um lado, tarefas de outro, e tomar atitudes rápidas – coisa que (nós) homens não dispomos de tanta habilidade. No mundo automotivo, as mulheres, cada vez mais inseridas nas pistas, já deixam um legado de boas práticas no trânsito. De acordo com um estudo da Unicamp, foram registradas 183% mais colisões de motoristas homens do que de mulheres, no período entre junho de 2021 e 2022, sendo 192.643 ocorrências dos homens contra apenas 68.039 das mulheres. Se mulher no volante é, comprovadamente, uma viagem segura, qual seria o tipo ideal de carro para o público feminino? Atualmente, o modelo de carro por assinatura vem consolidando a preferência de uma safra de novos motoristas que abrem mão da posse de um veículo – ao comprá-lo – e opta por assiná-lo. A mulher moderna, que dirige a vida muitas vezes contra o relógio, valoriza o que realmente precisa no dia a dia: o tempo. Ao optar pela assinatura de um veículo, elas deixam de arcar com a burocracia do modelo de compra, ou seja, deixam de lado preocupações como IPVA, seguro, licenciamento e manutenções periódicas. A liberdade de pegar as chaves, abastecer e sair dirigindo confere a elas segurança, conforto, praticidade, além de economia. Segundo analistas do setor, o total de assinaturas deve mais que triplicar nos próximos anos. Eles calculam que assinar um carro custa 14% mais em conta do que comprá-lo à vista. No caso de financiamento, a economia é ainda maior – em média, 40%. Tudo isso porque são levados em consideração nessa conta elementos como manutenção, seguro e depreciação. Não só as estatísticas de trânsito desmentem o mito de que mulher no volante é perigo constante, mas a realidade nas ruas o comprovam. Lugar de mulher é onde ela quiser… pilotando, dirigindo e com a liberdade de ir e vir quando e onde quiser.

*Administrador de empresas e CEO da ComparaCAR

