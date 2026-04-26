Carta aberta ao amigo Alan Coelho de Macedo 

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P/Meirinha, Tiago, Raquel, Bárbara, Bernardo, Dudinha e Roseane Maria.

Dizer que você é importante na minha vida, na vida da minha família, é chover no molhado, é feito o ruminar do boi, ou de boy de Tarzan com o seu justo e pouco esclarecido pai.

Há tempos que não lhe vejo mas isso não quer dizer nada, tudo continua intacto como são as amizades de rocha.

Lennon, o meu grande herói, disse sobre a amizade: “ser honesto pode não te trazer muitos amigos, mas vai te trazer os certos”.

Eu, feito John, prefiro a seletividade à quantidade, esse foi o caminho que escolhi seguir e que a vida me ensinou.

Você Alanzinho tem parte fundamental nessa escolha.

Raul ensinou a Pedro;

“Todos os caminhos são iguais

O que leva à glória ou à perdição

Há tantos caminhos tantas portas

MAS SOMENTE UM TEM CORAÇÃO”.

O Palmeiras, tão assaltado pelos podres poderes da nação, todos flabostas, continua sendo uma paixão avassaladora na sua vida, que paixão é assim. E na minha e dos meus, também.

Vou me agarrar com Padim Ciço, Frei Damião e Lampião para capar esses gatunos no ato do assalto.

Do lado verde tem muitas e lindas crianças que esses malvados fazem chorar, inclusive meus netos.

Meu amigo e filho Alan, que você é isto para mim, vamos aos negócios.

O terreno que você me cedeu, no sopé da Serra do Araripe, um gesto de filho rico que é sopro de Deus em minha vida, será ocupado da maneira mais bonita e simples, honrando seu gesto.

Os compadres a me acompanhar são muitos, todos queridos:

Meus cunhados Tadeu e Jânio, Maurício Duarte, Maciel Melo, Círio Farias, Marcílio Ferreira, Penquinha e tantos outros e VOCÊ, o chefe dessa broderagem.

Ah, vamos levar os compadres Aderval, Alaô e Aron.

Oh, toda a tropa aí acima irá acompanhada de suas famílias.

Eu mesmo já garanti a minha, com Meirinha, filhos, netos, nora e o cachorrinho dos netos, o lindo Ralf.

Como já vivi o bastante nas arquibancadas do Arruda compreendo que a confusão vai ser grande, atenuada talvez por outra sacada genial de Lennon:

“Tudo o que você precisa é amor”, para ele o amor era libertador e elo de união.

Alanzinho, essa guerra nós não vamos perder.

Como seguro morreu de velho, pedi ao meu cunhado Zé Tadeu que me comprasse um cachorro, o que ele fez e de tanto esperar ele já está véin.

A você peço que compre em Seu Laudemiro Parente alguns metros de tecidos neutros.

Estes tecidos servirão para cobrir os Santos em noites de trovoadas e relampejadas, que de doido eu não tenho nada.

Ah, peça também a Padre Pedro para benzer uns cinco litros de água, para a gente dar um chega pra lá nas assombrações da serra.

Amigo e filho querido Alan Coelho de Macedo, tudo isso você está me proporcionando, não esqueça jamais disso.

Como último pedido, peça que você vá a Dona Cila e compre muita pólvora e chumbo, pois as nossas armas para a caça diária e para o enfrentamento às onças da serra serão potentes espingardas soca-soca, presentes de três entes muy queridos:

Mãe Euza, Tio Diomedes e meu sogro Tutu, pessoas muita amadas por mim.

Cordialmente,

Seu amigo e segundo pai MECA, o Zé da Coruja !



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