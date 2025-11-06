Carta de Natal à Humanidade

A- A+

Estamos novamente diante de mais um Natal.

E com ele chega o instante simbólico em que somos convidados a pausar, a olhar para dentro e para fora, a repensar o que estamos fazendo com o mundo e com nós mesmos.

As luzes e canções que tomam as ruas deveriam nos lembrar do essencial: o amor, a compaixão e o sentido da vida compartilhada. Mas vivemos tempos difíceis — tempos em que o brilho externo parece maior que o interno, e a pressa da vida moderna tem sufocado o silêncio da alma.

As pessoas caminham lado a lado, mas já não se cumprimentam.

Os olhares se desviam. Os sorrisos se apagam.

A política, que deveria servir à união, tornou-se um campo de batalha onde irmãos se ofendem e se afastam.

A desinformação e a intolerância substituíram o diálogo e a empatia.

E governos que deveriam ser exemplo se tornam palco de corrupção, engano e promessas vazias, alimentando a descrença do povo e a sensação de abandono.

Enquanto isso, pelo mundo, as guerras continuam.

Guerras de poder, de religião, de território.

Homens e mulheres que matam e morrem por ordens de líderes que nunca sentirão o peso do sangue que escorre.

Em muitos lugares, crianças crescem sem conhecer o que é viver em paz, e famílias são destruídas em nome de causas que perderam todo sentido humano.

Mas também há guerras silenciosas: o terrorismo moral, a manipulação das consciências, a indiferença diante da dor alheia.

Essas, talvez, sejam as batalhas mais difíceis — porque acontecem dentro das almas.

Ainda assim, há esperança.



Ela sobrevive nas pequenas atitudes, nos gestos simples, no perdão silencioso, na mão estendida sem câmeras nem aplausos.



O Natal é a lembrança de que o amor não morre — apenas adormece, à espera de ser despertado em cada coração disposto a recomeçar.



Precisamos religar o que o egoísmo desligou: o homem com o homem, o homem com Deus, o homem com a natureza.

Precisamos reaprender a ouvir, a acolher, a perdoar e a crer.

Eu, como tantos outros, carrego a preocupação e o dever de deixar um mundo melhor para os que virão.

Não falo apenas de progresso material, mas de um mundo moralmente mais saudável, espiritualmente mais lúcido e socialmente mais justo.

Penso especialmente nos meus netos — já são oito — que representam para mim não apenas a continuidade da família, mas a razão maior da esperança.



Eles merecem herdar um país digno, onde a honestidade valha mais do que o poder, onde a bondade não seja vista como fraqueza e onde as pessoas possam viver com dignidade, respeito e paz.



Cada geração tem a missão de preparar o terreno para a próxima.

E se falharmos nisso, estaremos negando o futuro aos que mais amamos.

Que este Natal seja, portanto, mais do que uma data no calendário.

Que seja o marco de um novo despertar coletivo.

Um chamado à consciência e à fé.

Que 2026 nos encontre mais humanos, mais solidários e mais atentos à vida.

Que deixemos de lado o ódio, o preconceito e a arrogância, e voltemos a acreditar no poder transformador da ternura e da verdade.

E que, acima das fronteiras, das ideologias e das religiões, a paz seja o idioma comum entre todos os povos.

Porque a fé, quando verdadeira, não separa — ela une.

Por isso, unimos nesta carta as vozes do mundo inteiro, em respeito às muitas formas de buscar Deus:

• Aos cristãos: Feliz Natal! Que o nascimento de Cristo renasça em cada coração.

• Aos irmãos judeus: Shalom! Que a luz de Hanukkah ilumine lares e caminhos.

• Aos muçulmanos: As-salamu Alaikum! Que a paz e a misericórdia de Allah estejam com todos.

• Aos budistas: Que a compaixão e a mente desperta de Buda inspirem serenidade e harmonia.

• Aos hindus: Namastê! Que a luz interior de cada ser continue vencendo as trevas.

• Aos que não professam fé religiosa: Que a humanidade seja sua religião, e o amor, seu templo.

Porque, no fim de tudo, somos todos filhos da mesma esperança.

E se há algo que o Natal nos ensina, é que a luz sempre vence a escuridão — mesmo quando parece distante.

Feliz Natal. Feliz novo tempo. Feliz nova humanidade.

Guilherme





___

