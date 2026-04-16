Casa de janelas verdes

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Antes de se fixar no Rio, Antônio Maria tentou a vida radiofônica na PRA 8, no Recife. Depois, em Fortaleza e em Salvador. Sempre em veículos ligados ao império de Assis Chateaubriand. Manteve boas relações com João Calmon e com Odorico Tavares.

No Rio, seu prestígio aumentou quando ele compôs Ninguém me Ama. Conseguindo que Nora Ney, uma das cantoras mais admiradas nos anos 50, gravasse a canção. E, pasmem, Nat King Cole a ouviu, gostou e também gravou.

O fato é que o talento de Maria era múltiplo. E real. Repórter, locutor, compositor. E cronista. Sua crônica tinha perfil específico. Não competia com o lirismo de Rubem Braga. Nem com o barroco brasileiramente torturado de Paulo Mendes Campos.

Maria assumia estilo próprio. Formando um arco de cromatismo literário. Afirmativo. Expunha o cenário prosaico da vida urbana carioca. Nos seus contornos sociais mais variados. Passeava pelo lirismo acalentado na sensibilidade de olhos que marejavam com o humano sentir. Alcançando o verso trágico de poeta. Feito prosador em sofrimentos amorosos infindos.



Talvez por isto tenha escrito: “Andei trinta anos para trás e descansei de minha escravidão, de minha vida feita de horas e números, onde o dever do êxito me obriga a refugiar-me na esperança de voltar um dia ao chão de nascença e, sobre sua relva, andar de pés descalços”.

Ao falar sobre suas origens, Maria era largo. Sobre Carnaval e Natal, Natal e Carnaval, escreveu: “No Carnaval, minhas calças eram brancas e meus sapatos de tênis. As camisas, sempre feias, variavam. No Recife, o Carnaval começava no Natal. Ou melhor, não havia Natal no Recife. A 24 de dezembro, os blocos saíam às ruas com suas orquestras. Mas, na noite de 24 de dezembro, quando a gente pensava que seria uma tem silenciosa, o Vassourinhas estourava numa esquina. Acordando-nos, na alma, uma alegria guerreira. Impossível de explicar agora, tanto tempo e fadiga são passados”.



Certa ocasião, o poeta Jayme Ovalle manifestou desejo de conhecer Maria. O mineiro, Fenando Sabino, levou Maria até o apartamento dele.

Sentaram-se na sala. O anfitrião foi buscar uma garrafa de uísque irlandês que tinha gosto de madeira. Conversa vai, conversa vem, de repente, Ovalle levantou-se e apontando para Maria, sentenciou:

- Você é bom!



A primeira garrafa do irlandês foi esvaziada. Uma segunda garrafa foi providenciada. Maria estava quase bêbado. E feliz. Ovalle trouxe um violão. E Maria cantou uma das músicas compostas pelo poeta de Minas. Então, para encerrar a tarde já encharcada, Sabino contou que, no Congresso Eucarístico, no Rio, alguém criticou os paramentos dos eclesiásticos. Ovalle era muito, muito católico. Virou-se para o crítico e disse: - Você já viu um amanhecer ? Você já viu o sol que faz de manhã ? Deus é assim. Deus sempre foi exagerado, meu filho.

Maria nunca esqueceu sua terra, seu massapê. Lembra sua tia inglesa, Tutsie, viúva de Manuel Gitirana, moradora no Poço da Panela. Uma casinha de janelas verdes, com canteiros de rosas. Lá moravam também seus primos, Emmanuel e Edward. O tempo, com sua névoa, os distanciou.



Assim Maria escreveu: “Por trás dos anos e das solidões, por trás dos mortos e dos nascidos, por trás daquela madrugada ainda por clarear-se, distante e silenciosa, diluída no tempo, sutil como um pressentimento, avistava-se ainda a casinha de janelas verdes, do Poço da Panela”.







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