Casa Zero é mais que uma franquia social de sucesso, é sinônimo de oportunidade

É com grande satisfação que compartilho com todos vocês um marco significativo em nossa jornada de transformação social: a evolução da Casa Zero para o primeiro modelo de franquia social do país. A Casa Zero não é apenas um espaço físico, mas sim um símbolo de oportunidade e renovação para comunidades carentes, como a Várzea, Zona Oeste do Recife, que agora está prestes a florescer como nunca.

Para quem não sabe, a Casa Zero nasceu da minha inspiração na trajetória de vida do meu pai e da minha determinação em ajudar todos os que desejam iniciar algo novo, mas enfrentam dificuldades para dar o primeiro passo. Nossa missão é clara: ser um espaço sociocultural de criatividade, inovação e conexão do Brasil, unindo empreendedorismo social, cultura e educação para gerar impacto positivo na capital pernambucana e além.

Hoje, a Casa Zero oferece uma ampla gama de projetos educacionais e culturais de ONGs, oficinas de artesanato, cursos em uma cozinha gourmet, um coworking, uma biblioteca, sala de inovação, estúdios, podcasts e muito mais. É um espaço vivo, pulsante, onde a transformação acontece diariamente.

Mas se tem algo na Rede Muda Mundo que pulsa é a vontade de se fazer sempre mais pelo próximo: “E se a Casa Zero se tornar uma franquia para capacitar pessoas para o emprego e o empreendedorismo em vários territórios do país?”. E assim foi feito! Celebramos o nascimento da segunda Casa Zero, no segundo bairro mais populoso do Recife, em parceria com a Iron House, do Grupo Cornélio Brennand, que abraçou nossa metodologia com coragem e determinação e juntos colheremos vários frutos.

A história de Jack, uma moradora do Pilar, uma comunidade com um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Recife, é apenas uma entre tantas que comprovam a importância da Casa Zero. Enquanto meu pai trilhava seu caminho, Jack enfrentava desafios impostos dentro de sua própria comunidade. Tanto ela quanto meu pai são exemplos vivos de resiliência e determinação, mostrando ser possível começar e prosperar, independentemente das circunstâncias iniciais.

Jack encontrou na Casa Zero uma oportunidade real de mudança, e agora, com a expansão para o modelo de franquia social, mais pessoas como ela terão essa mesma chance. E nada poderia ser mais emblemático do que Jack estourar o champanhe, comemorando essa expansão, porque ela sabe muito bem o que é começar do zero!

Neste ano, inauguremos mais cinco casas da Casa Zero em diferentes lugares do Brasil. Porque, para nós, a Casa Zero é sinônimo de oportunidade, e queremos espalhar essa oportunidade por todos os cantos. A Casa Zero não é apenas um local físico, mas sim um movimento, uma ideia que queremos espalhar por todo o país. Em breve, inauguraremos mais cinco unidades em diferentes regiões do Brasil, levando oportunidade e esperança para aqueles que mais precisam. Porque, para nós da Rede Muda Mundo, a Casa Zero é sinônimo de oportunidade, e queremos espalhar essa oportunidade por todos os cantos.



