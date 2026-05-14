Causas da alta litigiosidade trabalhista no Brasil: uma análise preliminar

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Na pesquisa “Justiça em Números 2025”, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, foi divulgado que a Justiça do Trabalho durante o ano de 2024 teve instaurado 4,8 milhões de processos novos, ou seja, judicializados no respectivo ano. E, ainda, concluiu 2024 com mais de 5 milhões de processos pendentes.

São números assustadores, sem sombra de dúvida. E revelam um crescente em relação aos anos anteriores.

Agora, colocar esses números e essa inflação na “conta” da “facilidade” que existe no país para propor uma ação trabalhista sem o risco típico da sucumbência, é, sinceramente, uma falácia.

Com absoluta franqueza, acredito que o retorno a uma escalada contínua no número de demandas trabalhistas judicializadas não decorreu do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5766, quando reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.467 de 2017 (Reforma Trabalhista) que previa para beneficiários da Justiça Gratuita a obrigação de pagar honorários periciais e honorários advocatícios sucumbenciais quando vencidos em demandas na Justiça do Trabalho. O STF apenas declarou o óbvio, pois o beneficiário pode ser condenado a pagar as despesas decorrentes de sua sucumbência, mas enquanto perdurar a sua condição de hipossuficiente geradora do direito à Justiça Gratuita, haverá uma condição suspensiva da exigibilidade da prestação pecuniária correspondente. Ou seja, o empregado poderá sim ser condenado a pagar as despesas processuais caso seja sucumbente, mas não será possível exigir o pagamento enquanto ele permanecer em situação de inidoneidade financeira e sem condições de arcar com o pagamento.

A garantia constitucional da Justiça Gratuita não mira a isenção em si, mas sim assegurar o acesso à justiça aos menos afortunados. E este direito fundamental do cidadão e da cidadã é intocável.

Agora, que existe uma alta litigiosidade no campo trabalhista, isso é evidente. Os números não mentem. No entanto, entendo que as principais causas dessa realidade são, principalmente, de duas ordens. Primeiro, o simples descumprimento de normas trabalhistas e pelas obrigações contratuais, por ambos os sujeitos da relação, às vezes por desconhecimento, muitas vezes com pleno conhecimento e a crença ilusória de que “vale a pena arriscar pois às vezes acaba dando certo”. Segundo, uma inaceitável incapacidade em dialogar adequadamente para solucionar consensualmente os conflitos antes de escalar para a judicialização da lide.

As mesmas estatísticas que mostram a alta litigiosidade demonstram que boa parte das demandas envolvem pedidos básicos como o pagamento dos títulos decorrentes de uma dispensa sem justa causa. O empregador exerce o seu direito de despedir, mas se recusa a adimplir as obrigações correspondentes até chegar diante de um juiz, por motivos como a desconfiança e a insegurança em pagar sem a chancela do Judiciário.

Tenho muito orgulho de integrar a magistratura do trabalho e admiro incansavelmente a nossa Justiça do Trabalho, mas entendo que a opção do litigante pela judicialização deve ser a última escolha.

Antes de surgir o conflito, devemos buscar cumprir adequadamente a legislação e as cláusulas contratuais. Em havendo dúvida ou divergência, devemos buscar resolver a questão por meio da conversa direta. Antes de ingressar com uma ação judicial, buscar meios extrajudiciais de solução consensual.

Sempre defendo que a figura do juiz, enquanto representante do Judiciário, deve ser considerada como eu pessoalmente considero o meu médico cardiologista. Quero ele sempre afiado para agir de modo correto e adequado caso surja uma emergência ... mas farei tudo em meu poder para evitar que essa emergência surja (!).

Cumprir a lei e o contrato. Buscar a conversa direta na hipótese de algum conflito. Procurar uma fórmula consensual extrajudicial antes de escalar para a judicialização. São passos simples que se fossem observados, aí sim, teríamos uma redução na litigiosidade laboral no país.

Temos que evoluir muito neste aspecto, dialogando mais e digladiando menos. Será esse o caminho para a redução de números tão estarrecedores.





* Doutor em Direito, professor da FDR/UFPE e da UNICAP, desembargador do TRT6 (Pernambuco), presidente-eleito da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT).

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