CBS de 11,3%: tributação pode alcançar 30%

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Após as eleições presidenciais, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o cálculo de uma alíquota de referência de 11,3% para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo federal que substituirá o PIS e a COFINS a partir de 2027. O percentual supera a estimativa anterior de 9,21%, divulgada no contexto da Reforma Tributária, e reacende uma preocupação: o Brasil poderá ter uma tributação sobre o consumo próxima de 30%. A proposta será encaminhada ao Senado Federal, a quem caberá fixar a alíquota oficial de referência da CBS para 2027, até 15 de dezembro de 2026.

Atualmente, no regime não cumulativo, as empresas tributadas pelo Lucro Real recolhem PIS e COFINS às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente, totalizando 9,25%, com possibilidade de aproveitamento de créditos. Já no regime cumulativo, geralmente aplicável às empresas tributadas pelo Lucro Presumido, as alíquotas são de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS, totalizando 3,65%, sem o mecanismo de aproveitamento de créditos. Com a Reforma Tributária, a CBS substituirá o PIS e a COFINS e será apurada pelo regime não cumulativo, permitindo o aproveitamento de créditos também pelas empresas tributadas pelo Lucro Presumido, observadas as regras legais aplicáveis. Trata-se de uma mudança relevante na sistemática de tributação das empresas, cujos efeitos financeiros precisam ser cuidadosamente avaliados.

A Reforma Tributária também prevê a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá gradualmente o ICMS e o ISS. A transição ocorrerá entre 2029 e 2032, com a extinção integral desses tributos prevista para 2033. Estimativas preliminares apontam uma alíquota de referência de 18,7% para o IBS. Somada à estimativa anterior de 9,21% da CBS, a tributação de referência chegaria a 27,91%. Entretanto, caso a CBS seja fixada em 11,3% e o IBS mantenha a estimativa de 18,7%, essa soma alcançará aproximadamente 30%.

Embora esse percentual não represente necessariamente a carga tributária efetiva de todas as empresas, pois o impacto dependerá dos créditos aproveitáveis, da atividade econômica, dos regimes diferenciados e das características de cada operação, trata-se de um patamar bastante elevado, que merece atenção. Uma tributação dessa magnitude poderá comprometer a competitividade das empresas, pressionar os preços e desestimular investimentos. Além da CBS e do IBS, as empresas continuarão tendo de arcar com outros tributos e encargos, como IRPJ, CSLL e contribuições previdenciárias. Portanto, não se pode analisar a Reforma Tributária isoladamente, ignorando o conjunto de obrigações que já pesa sobre quem empreende, produz e gera empregos no país.

Cabe ao Senado Federal analisar cuidadosamente os números e considerar não apenas as necessidades de arrecadação do Estado, mas também a capacidade de pagamento dos contribuintes e os impactos da nova tributação sobre a economia brasileira. A Reforma Tributária foi concebida com a promessa de simplificar o sistema, reduzir distorções e favorecer a atividade econômica. Não podemos permitir que essa transformação se converta em mais um obstáculo para quem produz, investe e gera empregos no Brasil. Simplificar a tributação é necessário, mas não à custa de tornar ainda mais pesado o ônus de quem sustenta a economia.



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