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Gostaríamos de agradecer a Frei Rinaldo, que presidiu essa celebração.



E agradecer a presença carinhosa de todos que vieram aqui, hoje, comemorar o centenário de mamãe.

Ensina o livro do Eclesiastes que há um tempo para todo propósito, debaixo do céu. “Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de nascer e tempo de morrer” (Ecl 3, 1-5). Até o final dos tempos, assim será. “Uma geração vai, uma geração vem. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar e é lá que ele se levanta outra vez. O que foi será, o que se fez, se tornará a fazer: nada há de novo debaixo do sol” (Ecl 1, 4-9).

Compreendemos tudo isso. Aceitamos a vontade de Deus. E agradecemos o grande privilégio de sua convivência. Só que, agora, estamos ainda aprendendo a viver sem ela. Ficou um imenso vazio. Uma enorme tristeza. Uma saudade sem fim.

• Saudade de sua presença linda, elegante, inteligente, impecável no físico e, sobretudo, nos gestos.

• Saudade do seu jeito doce e firme, carinhoso e forte, simples e altivo. Sempre intransigente na defesa de seus princípios, solidária e generosa com os que precisavam, presente na alegria e especialmente na tristeza. De todos os filhos, era a mais parecida com seu pai. Rigorosa, quando precisava ser, com o nome que se queira dar a esse atributo. Até hoje lembramos frase de vovó Antonieta que dizia: “Docarmo não é braba, não, ela é só enérgica, muito enérgica”. Mas essa qualidade os netos e bisnetos jamais conheceram.

• Saudade da sua companhia. Sempre à disposição. De prontidão, se poderia dizer. Assim acompanhava consultas de médicos. Cirurgias. Preparação de casamentos. Formaturas. Aniversários. Nascimento de netos e bisnetos. Campanhas políticas.



• Saudade dos seus diagnósticos. É que ela escolheu, como sua principal e mais importante missão, cuidar de Papai. E de tanto cuidar dele e dos outros, virou quase médica; e como se fosse mesmo examinava, diagnosticava, passava remédios. E acertava, sempre.



• Saudade do seu jeito prático de encarar a vida, sem complicações, como ela mesmo dizia “sem cavilações”.



• Saudade de sua habilidade em enfrentar as novidades da juventude. Dominava, com maestria, todos os equipamentos eletrônicos. Foi das primeiras a usar o Apple Watch. E adorava atender o telefone pelo relógio, provocando grande espanto dos que estavam perto.



• Saudade de ouvir ela dizer frases que causavam sempre muita surpresa, e que agora me pego de vez em quando repetindo: “Quero ser presa – ali o telefone não toca, ninguém me chama, vão me deixar quieta”. “Não gostaria que o tempo voltasse nem um minuto”. “Família é quem a gente quer bem”. “Só gosto de quem gosta de mim”. Ou, ainda, “Quando estiver triste, use vermelho, vai logo se sentir melhor”. E é em homenagem a ela que estamos aqui hoje, de vermelho.



• Saudade dos seus conselhos, de sua experiência, de sua sabedoria. Sempre equilibrada e tranquila, na adversidade. Porque cedo compreendeu que os problemas estão postos no mundo para serem enfrentados. E resolve melhor quem não se abate, quem os enfrenta sem dramas, sem dores, sem queixas.



• Saudade, enfim, de um passado que não passou. Que continua, e continuará sempre, presente em cada um de nós.

Criou seus filhos respeitando a individualidade de cada um. Compreendendo que filhos não são nunca cópias perfeitas dos pais, no sentido de que devem ser livres para cumprir seus destinos. Mas filhos são, também, seus pais, eles mesmos renascendo continuamente uns nos outros. Somos parte deles. Somos frutos deles. Somos herdeiros da vida que viveram, dos sonhos que sonharam, do coração que neles bateu. Somos, então, a eternidade de nossos pais.

Precisamos e precisaremos sempre de seu exemplo, de suas lições, de sua proteção. Até porque, como no poema de Drummond (Para sempre): “Mãe não tem limite, É tempo sem hora, É luz que não apaga quando sopra o vento Mãe é eternidade não morre nunca, ficará sempre junto de seu filho”. Segundo dom Tolentino Mendonça “Mãe é a coisa no mundo mais parecida com os olhos de Deus”.

Ensina o poeta espanhol António Machado (em Provérbios e Cantares), que “Para o caminhante, não há caminhos, caminhos se fazem ao andar”, na direção indicada pelas estrelas no céu. Se assim é, recebam, Mamãe e Papai, de todos nós, a certeza de que vocês são, e serão sempre, duas estrelas brilhantes, indicando caminhos, no mar sem fim de nossas vidas.





- Discurso proferido durante missa em celebração a Dona Maria Do Carmo Monteiro, na Igreja Madre de Deus, ontem (6).

* Pesquisadora gastronômica e vice-presidente da Academia Pernambucana de Letras (APL).

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