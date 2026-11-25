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O Brasil ampliou aceleradamente o número de escolas médicas e de vagas de graduação. Agora, diante das dúvidas sobre a qualidade de parte dessa formação, exige-se que o recém-formado demonstre proficiência antes de exercer a medicina. Há uma contradição nesse percurso: durante seis anos, o estudante frequenta uma instituição autorizada pelo poder público, recebe um diploma e, ao final, pode descobrir que não está preparado para exercer a profissão.

A Lei nº 15.527, sancionada em 6 de novembro de 2026, que reformulou o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), recoloca uma pergunta importante: estamos garantindo competência ou tentando corrigir problemas que deveriam ter sido enfrentados durante a graduação?

A expansão dos cursos nem sempre foi acompanhada de hospitais, ambulatórios e unidades de saúde com condições de receber estudantes, nem da oferta de preceptores preparados para supervisioná-los. Não basta abrir vagas. A medicina se aprende também diante dos pacientes, acompanhando a evolução das doenças, participando de decisões e reconhecendo os limites do próprio conhecimento.

Os resultados das avaliações nacionais reforçam o alerta. Em 2025, aproximadamente um terço dos concluintes avaliados ficou abaixo do nível de proficiência estabelecido. Isso não permite afirmar que todos sejam incapazes de exercer a profissão, mas tampouco autoriza tratar o dado como irrelevante.

O novo Enamed prevê avaliações ao final do segundo, quarto e sexto anos, com resultado acumulado e maior peso para a última etapa. A exigência de proficiência para o exercício profissional observará regras de transição, e quem não alcançar o desempenho mínimo poderá repetir a avaliação final. A principal virtude desse modelo é identificar dificuldades enquanto ainda existe tempo para enfrentá-las. Uma avaliação apenas ao final do curso revela o problema tarde demais.

A participação do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina na governança do exame também merece destaque. Essa construção conjunta representa um avanço importante ao reconhecer que a formação médica não é uma questão exclusivamente acadêmica. Seus resultados repercutem diretamente na assistência, na segurança dos pacientes e na confiança da sociedade na profissão.

A avaliação nacional de proficiência representa, portanto, uma conquista para a educação médica brasileira. Ao estabelecer parâmetros comuns de desempenho, oferece maior transparência sobre a qualidade da formação, estimula o aprimoramento dos cursos e assegura à população um mecanismo adicional de proteção. A exigência de competência mínima para o exercício da medicina não deve ser vista como obstáculo profissional, mas como compromisso ético com os pacientes.

Os hospitais de ensino têm papel decisivo nesse processo. É neles que a teoria encontra a realidade, muitas vezes distante dos casos apresentados nos livros. Entretanto, serviços sobrecarregados, excesso de estudantes e preceptores sem tempo para ensinar prejudicam a aprendizagem. A qualidade exige cenários de prática adequados e supervisão efetiva.

Os resultados do Enamed também não podem se limitar à elaboração de rankings. Cursos com desempenho insatisfatório precisam ser acompanhados, apresentar planos de melhoria e responder por deficiências persistentes. Seria injusto transferir ao recém-graduado toda a consequência de uma formação insuficiente. Ele estudou numa instituição autorizada e supervisionada pelo Estado. A responsabilidade da escola e dos órgãos reguladores não termina na entrega do diploma.

A certificação da proficiência é legítima e necessária para proteger a população. Não deve ser vista como punição ao estudante nem como medida corporativa. Tampouco pode servir de justificativa para manter escolas sem condições de formar bem. Se o exame apenas identificar desempenhos insuficientes, sem provocar mudanças nas instituições, teremos reconhecido o problema sem enfrentá-lo em sua origem.

Certificar médicos é, ao mesmo tempo, compromisso com a competência e resposta a falhas da formação. As duas finalidades se complementam. O desafio não é apenas impedir que alguém despreparado comece a atender. É evitar que um estudante passe seis anos numa faculdade sem receber o ensino que lhe foi prometido.

O exame pode identificar quem não está preparado. Garantir que esteja é uma responsabilidade que começa muito antes dele.

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*Superintendente de Ensino, Pesquisa e Inovação do IMIP, conselheiro federal de Medicina e presidente da ABRAHUE



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