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Ampliar as opções de tratamento, aumentar as chances de cura e reduzir a necessidade de intervenções mais agressivas. Esses são os principais objetivos que orientam as diretrizes de rastreamento e detecção precoce para os cânceres de maior prevalência na população. No caso dos tumores de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil, isso vai além: significa chegar a taxas de sucesso do tratamento que superam 90%.

Por isso, mesmo sem sintomas, conversar com um urologista sobre a saúde da próstata é fundamental, especialmente para homens que já passaram dos 50 anos. No caso de homens negros e quem tem histórico familiar de câncer de próstata, especialmente em pai ou irmão, o acompanhamento precisa ser antecipado para os 45 anos.

Esses tumores podem se desenvolver por anos sem provocar sintomas. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 77.920 novos casos da doença por ano entre 2026 e 2028. Descobrir o tumor quando ele ainda está restrito à próstata aumenta as chances de cura, amplia as opções de tratamento e pode evitar a necessidade de intervenções mais intensivas.



A consulta é o primeiro passo. O urologista considera a idade, o histórico familiar, a saúde geral e os resultados de exames. O PSA, medido no sangue, é o principal parâmetro da avaliação. Um valor elevado pode ocorrer por causas benignas, como o aumento da próstata. O toque retal, quando indicado, complementa a avaliação ao identificar alterações como áreas endurecidas ou nódulos. Se surge alguma suspeita durante a avaliação, a ressonância pode ajudar a decidir se há necessidade de biópsia.



Já a ultrassonografia mede o volume da próstata e ajuda a avaliar o aumento da glândula. Quando feita pelo abdome, pode avaliar também a bexiga. Essas informações ajudam na investigação de sintomas como jato fraco, dificuldade para urinar e sensação de esvaziamento incompleto.



Quando a avaliação clínica aponta suspeita de câncer, a ressonância magnética multiparamétrica pode entrar em cena para identificar e localizar áreas suspeitas antes da biópsia. Se o exame não mostra lesões suspeitas e o risco clínico é baixo, alguns pacientes podem seguir em acompanhamento, sem biópsia imediata. Se a suspeita persiste, a biópsia pode ser indicada mesmo com uma ressonância sem alterações suspeitas.



Nos casos em que se confirma o diagnóstico e a doença precisa ser tratada, cirurgia e radioterapia estão entre as opções, com chances de cura muito altas quando o tumor é detectado nos estágios iniciais. Em pacientes classificados como baixo risco, pode ser possível acompanhar o tumor com exames periódicos, numa estratégia chamada vigilância ativa. Assim, alguns homens, com rigoroso acompanhamento médico, podem adiar ou evitar um tratamento com intervenções mais agressivas e seus possíveis efeitos sobre o controle da urina e a função sexual. É justamente essa possibilidade de identificar a doença antes que ela se espalhe que dá sentido à avaliação mesmo para quem se sente bem.

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*Médico radiologista do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia



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