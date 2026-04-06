Chilique não ganha eleição

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O ex-deputado Miro Teixeira conta que certa vez foi com um grupo visitar o ex-governador gaúcho Flores da Cunha, morador de um hotel no centro do Rio. Flores, general revolucionário, osso duro de roer, estava na reta final da vida, meio acabado, sem dinheiro e prestígio. Quando perguntado a que atribuía seu destino meio trágico, ele não titubeou: “As éguas lerdas e as argentinas rápidas”.

Eduardo Leite não gostou de ter perdido para Ronaldo Caiado a indicação para disputar a Presidência da República nas eleições deste ano. É a segunda vez que o governador do Rio Grande do Sul é preterido. A primeira foi em 2021, quando o PSDB escolheu João Doria e Eduardo, que havia renunciado, não teve outra alternativa a não ser tentar a reeleição.

Pegou muito mal o esperneio de Eduardo. Ganhou a solidariedade de meia dúzia de iludidos, os mesmos que andaram assinando manifestos pela democracia quando Bolsonaro era presidente. O problema de Leite é que ele foi lerdo como as éguas de Flores, enquanto seus adversários foram mais rápidos que as argentinas. Não adianta dar chilique. Aceitar dói menos. O governador deve passar os olhos no discurso de Tancredo Neves preparado para sua posse no mesmo mês e ano em que ele, Leite, veio ao mundo em Pelotas.

Disse a velha raposa do PSD, depois de quebrar a polarização entre militares e esquerdistas: “Não celebramos, hoje, uma vitória política. Esta solenidade não é a do júbilo de uma facção que tenha submetido a outra, mas a festa da conciliação nacional, em torno de um programa político amplo, destinado a abrir novo e fecundo tempo ao nosso país. A adesão aos princípios que defendemos não significa, necessariamente, a adesão ao governo que vamos chefiar. A isso chamamos democracia”. Conciliação, palavra-chave.

Eduardo Leite mostrou que não estava em busca de um partido, mas de uma oportunidade. Tanto, que não pretende fazer campanha para quem o derrotou e já cogita mudar de partido. Poderia ter investido em viagens e contatos Brasil afora, levando suas ideias. Jogou no lixo seu tempo que, como mostrou Marcel Proust, é irrecuperável.

Não adianta mais correr em busca do tempo perdido. Imaginou que entraria na campanha de liteira, carregado pelos fortões da Faria Lima. Agora, chegou a hora de rever seus conceitos e entender que terceira via é conciliação, a arte de engolir sapos e transformá-los em resultados.

Os gaúchos, pela pesquisa Futura do início de fevereiro, não estão tão satisfeitos assim com Leite. Só considera seu governo “bom” ou “ótimo”. Na educação, o Rio Grande do Sul está em antepenúltimo lugar no ranking do Centro de Liderança Pública, com apenas 52% alfabetizados na idade correta. Nesse mesmo ranking, o Rio Grande aparece em último lugar no quesito solidez fiscal. São números que falam por si.

Diferentemente de Ronaldo Caiado, sua capilaridade no Brasilzão do interior é zero. Caiado, como expoente do agronegócio, tem penetração no interior de Minas, no Oeste da Bahia e no Matopiba. Ali, ninguém sabe quem é Eduardo Leite. Poderiam ter tido o prazer de conhecê-lo, mas ele nunca deu o ar da graça naquelas bandas. Só quem não conhece a força do agro e o interior do Brasil acha que Caiado será irrelevante na eleição deste ano.

Diferentemente de Ronaldo Caiado, sua capilaridade no Brasilzão do interior é zero. Caiado, como expoente do agronegócio, tem penetração no interior de Minas, no Oeste da Bahia e no Matopiba. Ali, ninguém sabe quem é Eduardo Leite. Poderiam ter tido o prazer de conhecê-lo, mas ele nunca deu o ar da graça naquelas bandas. Só quem não conhece a força do agro e o interior do Brasil acha que Caiado será irrelevante na eleição deste ano.

A eleição presidencial é ganha no interior e em Minas Gerais. Naqueles grotões que tanto horrorizam os salões de São Paulo estão os votos capazes de fazer a diferença. Foram eles que deram a vitória a Bolsonaro em 2018 e a Lula em 2022. Foi lá que Fernando Henrique ganhou duas vezes no 1º turno.

Gilberto Kassab e a cúpula do PSD fizeram a escolha pragmática, porque ali não tem político romantizando a realidade. Escolheram aquele com maior capacidade de capilarizar e construir alianças com os dois lados. Caiado pode parecer um radical extremo para quem não o conhece, mas não é nada disso. Conseguiu envelhecer com sabedoria, como diria Shakespeare no seu imortal “Rei Lear”.

Leite fez uma escolha e não pode reclamar: em vez de furar a bolha do Sul, preferiu posar de estadista responsável para uma plateia convertida. Isso não é campanha; é relações públicas. Deu errado e continuará dando. Não adianta insistir.

Caiado fez o trabalho de campo. Fala diretamente ao agronegócio, sua fonte primária de poder. O agro é o tecido que conecta o Centro-Oeste a Minas Gerais, ao interior de São Paulo, ao sul da Bahia e ao oeste do Pará. É uma rede de poder econômico e político acima de latitudes e partidos, e que reconhece em Caiado uma voz autêntica, sem conveniência eleitoral.

Minas ilustra bem essa diferença. Caiado e o governador mineiro Romeu Zema já trocavam elogios em eventos do agronegócio no Estado, muito antes de qualquer definição partidária. Essa presença orgânica em Minas não se constrói em entrevistas aos jornais e podcasts de São Paulo, mas com prosa, cafezinho e pão de queijo. Leite nunca esteve nesse jogo mineiro. Nunca plantou bandeiras no triângulo ou nas cidades do norte do Estado. Para o eleitor médio de Uberlândia ou Montes Claros, ele é mais um nome que aparece no noticiário. Caiado, não.

O maior equívoco de Leite, porém, foi estratégico e se deu dentro do PSD. Nas últimas semanas antes da decisão, o governador se movimentou intensamente para se apresentar como a melhor terceira via. Mas essa movimentação tardia revelou incompreensão do funcionamento real do partido.

Gilberto Kassab não é um ideólogo. É um construtor de máquinas eleitorais. Sua lógica é a de quem maximiza cadeiras no Congresso, prefeitos eleitos e ministérios ocupados. O PSD superou 1.000 prefeitos eleitos nas últimas municipais e se tornou organismo descentralizado, com lógicas distintas em cada Estado.

A pressão da bancada gaúcha, com carta-manifesto de deputados federais e estaduais em apoio a Leite, pode ter até sensibilizado alguns correligionários, mas nunca seria suficiente para dobrar um Kassab que já tinha em Caiado o nome com maior apelo junto à direita conservadora e ao eleitorado do agro.

A escolha de Caiado sinaliza um aceno do PSD ao agronegócio e ao eleitorado conservador, mas não puramente bolsonarista. Aposta racional para quem precisa disputar votos além do centro cosmopolita.

Eduardo Leite convenceu muita gente boa de que é competente. Mas esse atributo não se converte automaticamente em viabilidade presidencial. Ao fim e ao cabo, acabou com um toco de espada na luta para tentar fazer sucessor e manter sua influência política. Terá de engolir essa segunda derrota como candidato presidencial sem poder reclamar, seja de lerdeza ou de rapidez.

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