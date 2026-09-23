Cinismo e falência do futebol brasileiro

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Clubes e federações divulgaram uma nota conjunta dizendo que o futebol brasileiro pode acabar. Tudo isso porque o governo prepara uma medida provisória para restringir ou até mesmo proibir as bets. O texto deve sair ainda nesta semana.

A preocupação do governo é legítima. Aliás, justiça seja feita: Michel Temer legalizou as apostas em 2018 e empurrou as regras para depois. Jair Bolsonaro teve quatro anos e não fez nada. O atual governo, enfim, até que tentou pôr ordem na bagunça.

O marco regulatório das apostas passou a valer em 2025. Desde então, só opera quem tem licença e obedece às normas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Já no ano seguinte, rasgar esse modelo às vésperas da eleição é jogar fora a criança com a água do banho. O necessário é cumprir as regras e aprimorá-las: cobrar mais imposto, apertar a publicidade, fiscalizar com rigor. Já fizemos isso com o tabaco.

Até agora, porém, estamos perdendo a batalha contra as bets. Cresce o número de viciados e de famílias que perdem o controle das contas. E os clubes de futebol, que alugam a camisa e o coração do torcedor às bets, têm culpa no cartório.

Por mais que não estivessem descumprindo a lei, clubes de futebol não são empresas qualquer. Têm função social e devem exercê-la. Quando ficou claro que as regras não davam conta e que os torcedores estavam adoecendo, deveriam ter se mexido.

Olhe que não estou cobrando que um clube recuse o patrocínio de bet enquanto o seu rival enche o bolso, contrata jogadores e por aí vai. Seria ingenuidade. Cobro o que acabaram de mostrar que sabem fazer: agir juntos.

Foi o que fizeram os clubes da Premier League. Em 2023, decidiram por conta própria tirar o patrocínio de bets, com três anos para a regra começar a valer. A temporada que acabou de começar é a primeira sem as marcas na camisa. Se algo parecido tivesse sido feito aqui, governo nenhum teria moral para proibir tudo de uma vez.

Aqui, ocorreu o inverso. Clubes e federações muitas vezes estiveram ao lado da bancada das bets no Congresso, ajudando a barrar leis. Foi essa mesma bancada que derrubou o aumento de imposto sobre as casas de apostas e enterrou o relatório da CPI das Bets, e nenhum clube assinou nota para defender uma coisa ou outra.

Daí a contradição cínica: os clubes esperneiam quando se fala em proibir, mas lavam as mãos na hora de melhorar as regras. Quando muito, penduram uma faixa de "jogo responsável" no estádio e fica por isso mesmo.

Resultado: o problema cresceu, e a bola ficou quicando na área para o governo chutar em ano eleitoral. Boa parte da população apoiaria a proibição, inclusive os próprios torcedores.

Se os dirigentes querem resolver o problema, parem de chorar em nota. Sentem-se à mesa, proponham regras, abram mão de um pouco para não perder tudo amanhã. Acima de tudo, protejam o torcedor. Isso, sim, é defender o futebol brasileiro.





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