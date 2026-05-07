Clarice, claro enigma

A- A+

Minha história com Clarice começou em 1978. Assim. Cada um de nós tem seu professor de maravilhas. O meu foi Luis Pandolfi. Casado com uma dama pernambucana, Carmen Chaves Pandolfi. Pai e mãe de uma trinca de bravos pernambucanos. E de uma flor, Dulce, Dulcinha, autora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas - FGV. Eu ia sempre à casa deles, na rua Guedes Pereira, no Parnamirim. E, nessas ocasiões, gostava de conversar com o patriarca, Luis.

Numa ocasião, cheguei à sua casa. Ele estava ouvindo um concerto. Não identifiquei a peça, nem o compositor. Ele me deu uma aula sobre música erudita, contemporânea. Tratava-se de Sergei Prokofiev. Eu não o conhecia. Nem a sua música. Noutra vez, vi, na sala dos Pandolfi, sobre a mesa, um livro. Desconhecido para mim. Título: A Maçã no Escuro. Autora: Clarice Lispector. Nunca ouvira falar.

- Luis, de que se trata? Eu perguntei apontando a obra.

- Ah, coisa fina, muito fina. E deu notícia de uma escritora que ganhava respeito dos críticos, e de leitores, do Rio e de São Paulo. Tomei nota. Corria o ano de 1978. Numa ida a São Paulo, fui até a Livraria Cultura. E pedi o livro de Clarice. Comprei. Tenho o exemplar até hoje. Datado em caneta, a escrita um pouco apagada: setembro de 1978. Guardo-o com zelo de presente dado por amigo querido.

Ao longo do tempo, fui lendo o que Clarice produzia: A Paixão segundo G.H.; Laços de Família; Felicidade Clandestina; A Descoberta do Mundo. E Correspondência trocada com Fernando Sabino. Seu estilo é tido por alguns como difícil. Talvez porque associado a certo mistério que mesclava sua personalidade. A propósito, ela disse: “Sou um ser humano. Não sou uma intelectual, nem sofisticada, como muita gente pensa. Sou uma intuitiva, uma sentidora. E também uma amadora. Só escrevo quando impulsionada pela vontade”.

Certo dia, assisti, na tv, uma entrevista de Clarice. Ela era uma mulher bonita, rosto de traços fortes, asiáticos. Seu olhar entregava uma mensagem enigmática. De suas opiniões, muito pessoais, emanava lucidez. Junto com a fumaça de cigarro. Um após outro. Mas o fato é que a originalidade de seu pensamento surpreende o leitor. Como se fora um raio que irradiava energia. Sem fazer barulho. A crítica chegou a comparar sua criatividade com a de Virgínia Woolf. Ambas no condomínio de moderna literatura. E espírito independente. Cada uma a seu modo.

Em A Maçã no Escuro (pg. 32), Clarice fala sobre mentira e verdade: “É isso que ele disse com a resignação estoica de quem já deu um jeito de fazer com que a ênfase não esteja mais em mentir ou falar a verdade. Aquele homem acabara de se desprender definitivamente. Depois do que ficou muito satisfeito olhando. A coisa estava ficando cada vez melhor. De baixo para cima, ele reconhecia cada vez mais a mesa”.

Mais adiante, ela escreve sobre amor (pg.177): “Nada acontecera. Uma tristeza tranquila encheu o quarto. Se era amor o que aquela senhora sentia com o corpo quente de sono. Se era amor essa tristeza de besta misturada com raiva e com trevas; trevas eram seu amor. Não podia ser amor essa coisa como se ela fosse a única pessoa viva na escuridão. Nunca tinha ouvido falar de amor assim. Mas o vento soprava ...”.

Dona de imaginação fértil, criou um planeta que ela habitava com seus personagens. As atividades decorrentes do sucesso, como escritora, ocupavam parte de seu cotidiano. Mas, no fundo, ela arbitrava um duelo entre solidão e alguns amigos. Certa tarde, recebeu a visita de Tom Jobim. Que veio, incentivado por ela. Uma espichada conversa entre duas estrelas. Conversa, no começo, cortada por silêncios. Mas, logo deslizando, fluente. Estimulada por um uisquinho maneiro. No meio do papo, Clarice virou-se para Tom e disse:

- Gostaria que você fizesse uma poesia para mim.

Enquanto Clarice providenciava gelo do uísque, Tom tomou a caneta. Rápido, numa folha de papel, atendeu o pedido da anfitriã.



Agora, décadas depois, os fados, em encontro onde a ideia viu a beleza, definiram: Clarice vai ter seu museu. Onde? Onde foi seu lugar. Onde vestiu a saia que foi sua primeira fantasia de Carnaval. No bairro da Boa Vista, no Recife. Memória e invenção. Expressão de cores tropicais. Modo brasileiro de ser. Literatura brasileira exprimindo emoção de ver. Um jeito Clarice. De sentir.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também