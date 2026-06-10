Codaça (1)

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Revi o filme Arroz Amargo, de 1949, dirigido por Giuseppe De Santis, com os inesquecíveis Silvana Mangano e Vittorio Gassman. A dupla era impagável e esteve junta em dez filmes. A obra integra o que se convencionou chamar de cinema neorrealista italiano, surgido no pós-guerra, quando o país vivia em ruínas. Há, em Arroz Amargo, uma cena já clássica: a dança entre Mangano e Gassman.

Em 1951, Silvana Mangano voltou a fazer sucesso com um filme de Alberto Lattuada. Nele, canta em espanhol O Baião de Ana. Em 1953, Caribé da Rocha fez uma versão brasileira, gravada por Ester de Abreu. Convém lembrar: o baião original - o nosso - nasceu em 1946, pelas mãos de Luiz Gonzaga. E Carmem Miranda também o cantou, em 1950, no filme Romance Carioca.

Peço perdão pelos parágrafos acima. É tudo codaça, lero-lero. Mas, de certo modo, reflete um comportamento brasileiro: convivemos com elucubrações de pouca ou nenhuma utilidade prática. O que não é codaca é o estado de coisas do tempo presente. Na época do neorrealismo italiano mostrado nas telas, a Itália vivia numa desgraça de dar pena, devastada pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. A terra de Mangano ainda enfrenta problemas, naturalmente, mas conseguiu, em larga medida, reconstruir-se. O mesmo ocorreu com a Alemanha, hoje entre os países mais ricos da Europa e com avanços expressivos em quase todas as áreas.

Outro ponto que o Brasil precisa resolver são os transtornos provocados pelas chuvas: gente morrendo, casas desabando, famílias perdendo seus pertences, alagamentos que se repetem como se fossem inevitáveis. Aqui vai uma sugestão: lançar um projeto nacional para construir núcleos residenciais em terrenos próximos às grandes rodovias espalhadas de Norte a Sul, desde que em áreas livres de enchentes e de risco de desabamento. Cada núcleo contaria com moradias, energia elétrica, redes de águas e esgoto, áreas de lazer, quadras esportivas, escolas, clínicas e transportes coletivos.

A construção ficaria a cargo da iniciativa privada, com limite de “x” núcleos por construtora. As casas não poderiam ser vendidas nem cedidas a terceiros. Quem desrespeitasse a regra, perderia a posse do imóvel. As prefeituras fariam o cadastro das áreas atingidas e dos moradores. Concluídas as obras, as chaves seriam entregues por sorteio - com fiscalização da Interpol, do FBI, da Scotland Yard, de Hercule Poirot, da Pinkerton e de mais quem fosse necessário.

Quem bancaria o investimento? O Tesouro - o mesmo que financia fundo partidário, viagens ao exterior, alimentação e bebidas refinadas para privilegiados. Talvez a lista do que poderia deixar de ser pago acabasse sendo maior que o custo dos núcleos. E ainda sobraria um tiquinho para alguns Petrus, Romanée-Conti, Château Lafite Rothschild e outros companheiros de mesa.

(1) Lero-lero - conversa fiada, molecagem. Dicionário do Nordeste, Fred Navarro, CEPE, 2ª ed.





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