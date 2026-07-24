Com açúcar, com afeto

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Ouço e leio opiniões das mais diversas sobre a ligação entre criador e criatura, ou, de outra forma, a relação entre o autor e sua obra. Geralmente lembro de Dona Iraci – my mother - que costumava dizer que herói é aquele que não teve tempo de correr e recomendava evitar dar pitacos sobre assuntos com origens vagas: soube, disseram, ouvi dizer, me contaram ...

Dizia, também, que não se discute casamento alheio, futebol e religião; quando muito, uma opinião descompromissada. Falava com propriedade adquirida pela passagem na universidade da vida, aquela em que muitos entram e pouquíssimos conseguem receber o diploma de bacharel.

A propósito, escutei, outro dia, comentários sobre o cidadão e o músico Chico Buarque. Admiro o artista/músico; sobre o cidadão, optei por cumprir fielmente as recomendações de Dona Iraci. CB é dos maiores compositores da música popular brasileira. A letra e a melodia da música que dá título a este texto é sublime e deve ter sido feita com um combinado de alma, cérebro, coração e uma generosa calda de leite condensado. Outra, “Construção”, é uma das letras mais bem construídas da MPB desde o tempo em que o Brasil era tricampeão mundial de futebol.

Bem longe das terras do pau brasil, foi feito um documentário (“Imagine”), de 1988, que mostra um fã de John Lennon invadindo sua propriedade. Queria conversar com o autor das músicas que mexeram com sua cabeça. O próprio Lennon aconselhou o invasor dizendo: "Não confunda as músicas com sua própria vida", lembrando-o de que ele era apenas um cara comum fazendo música. Tempos depois, outro admirador igualmente confuso, tirou a vida do músico inglês com um disparo.

Sou grande admirador do poeta americano/inglês T. S. Eliot, mas, confesso, não tenho capacidade para discorrer sobre sua obra e, principalmente, sobre os efeitos da vida privada (casamento desfeito, mudança de domicílio e de religião etc.) sobre os trabalhos que publicou. Deixou uma obra intensa, de excepcional qualidade e com conteúdo extraordinário, para todos os gostos.

A sua produção é extensa e intensa. Apenas como aperitivo, trago aqui um trecho do “Burtn Norton”, de Quatro Quartetos:

“Aqui é um lugar de desamor

Tempo de antes e tempo de após

Numa luz mortiça: nem a luz do dia

Que reveste formas de lúcida quietude

Transfigurando sombras em beleza transitória...”

Foi publicado em 1936, antes da 2ª Guerra, quando pessoas dotadas de alta sensibilidade (incluo o poeta no grupo) já podiam prever o que viriam pela frente com a ascensão de Hitler, em 1933, ao cargo de chanceler da Alemanha. O 1936 de T. S. Elliot é semelhante ao 2026 que vivemos. É possível estabelecer alguns comparativos, na expectativa de que não se concretizem. Que o G.A.D.U. ilumine as cabeças dos que estão no poder, para que restabeleçam a cordialidade e o afeto como lema, mesmo que venham com adoçante artificial.





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