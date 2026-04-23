Comer bem, viver mais: o poder da nutrição

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Fundamental para a vida, a nutrição humana influencia diretamente todos os processos biológicos, do nascimento à morte. Evoluindo desde a “sopa primordial”, a humanidade enfrenta hoje o desafio contínuo de garantir a sobrevivência por meio de uma alimentação adequada. Alimentar-se é uma escolha consciente; nutrir-se, uma função vital involuntária. Se a evolução nos trouxe até aqui pela sobrevivência, a nutrição moderna nos leva além: transforma o simples instinto de saciar a fome em uma estratégia inteligente de desenvolvimento humano.

Promover hábitos de vida saudáveis exige, antes de tudo, reconhecer as disparidades regionais. No Nordeste, a insegurança alimentar afeta 7,5 milhões de lares, com índices de fome acima da média do país. O cenário, compartilhado com a região Norte, evidencia que a vulnerabilidade social permanece como um desafio estrutural, desafiando a longevidade com a falta de acesso a uma nutrição adequada.

O consumo excessivo de alimentos industrializados no lugar de alimentos naturais, impulsionado pelo alto custo da dieta saudável, está gerando uma crise de saúde pública. A dieta pobre em nutriente e rica em conservantes sintéticos tem elevado os índices de diabetes e neoplasias em comunidades vulneráveis.

Hábitos sedentários e dietas desequilibradas impulsionam a epidemia global de obesidade e problemas cardíacos. A prevenção passa pelo ajuste nutricional, pois tanto a falta quanto o excesso de vitaminas e minerais prejudicam as funções metabólicas. É preciso lembrar: a nutrição sustenta o corpo, mas o comer reflete a nossa cultura. A educação alimentar contemporânea transcende a dieta, propondo um novo estilo de vida que integra óleos promissores, como o babaçu, ao cotidiano.

A capacidade curativa dos alimentos é uma premissa fundamentada por Hipócrates ainda na Antiguidade. Sem fórmulas mágicas, a prevenção de doenças exige exercícios físicos e o respeito às leis da nutrição. Assim, a alimentação natural, o prato colorido e a boa hidratação continuam sendo nossa melhor estratégia de saúde.

Por outro lado, a má alimentação consolidou-se como um dos principais vilões da saúde global, representando, em 2023, a quinta maior causa de morte prematura. Segundo o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, o alto consumo de sódio e ultraprocessados, somado à carência de nutrientes essenciais, resultaram em 1,7 milhão de mortes- cerca de 12,2% das mortes globais-, impulsionando doenças cardiovasculares e câncer.

Estudos sobre saúde global para 2026 indicam que dietas baseadas no padrão mediterrâneo — ricas em vegetais, fibras, peixes e azeite, com baixo teor de processados — reduzem a morbidade mundial e doenças cardíacas. Espanha, Itália, Israel e Japão destacam-se pela longevidade e baixa mortalidade cardiovascular, graças à alimentação nutritiva, superando países que priorizam industrializados, como EUA e Reino Unido.

Ao longo de décadas, a alimentação molda nossa saúde mental. Enquanto a dieta mediterrânea está associada a um envelhecimento cerebral saudável, o padrão ocidental, com excesso de carnes de criação industrial e carboidratos refinados, está ligado a um maior risco de demência.

A segurança alimentar depende de uma política “do campo ao prato”, articulando normas técnicas e responsabilidade compartilhada. Como a insuficiência de renda causa insegurança alimentar e compromete a saúde pública, o Estado deve atuar preventiva e assistencialmente, garantindo o bem-estar social e reduzindo o impacto no sistema de saúde.

Existe um paradoxo brasileiro: somos um gigante agrícola — quarto maior produtor global — que convive com milhões de pessoas passando fome. Diante desse cenário, elevar a competitividade da agricultura familiar em Pernambuco é uma prioridade: mais de 230 mil famílias asseguram 70% da produção de alimentos que abastece o estado. A fome no Brasil é um problema estrutural de distribuição de renda, não de escassez de alimentos. É uma ferida que desumaniza a nação.





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