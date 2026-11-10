Como a contabilidade brasileira se tornou uma riqueza nacional e pode ser exportada

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De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Brasil registrou mais de 549 mil contadores ativos em 2026, uma das maiores concentrações de profissionais da área na América Latina. Esse número se destaca também pela experiência acumulada em um ambiente marcado por alta complexidade tributária e crescente digitalização, cenário que ajudou a desenvolver no país um conhecimento especializado que começa a despertar o interesse de empresas de outros países do continente americano.

Além da disponibilidade de profissionais, a pesquisa “Transformação Digital nos Pequenos Negócios”, realizada pelo SEBRAE em maio de 2026, revelou que 52% dos empreendedores brasileiros de pequenos negócios declaram ter usado inteligência artificial rotineiramente, mais do que o dobro do registrado nos Estados Unidos pelo estudo Business Trends and Outlook Survey, do U.S. Census Bureau, que apontou apenas 21% de adoção entre empresas com até 20 funcionários.

Em um cenário global de expansão do outsourcing, a combinação entre conhecimento técnico, experiência em operações complexas e capacidade de adaptação tecnológica pode colocar o Brasil em uma posição relevante na prestação de serviços contábeis para outros mercados.

Como o Brasil virou polo de contabilidade? - A complexidade do sistema tributário e das obrigações contábeis e fiscais criou um ambiente que exigiu dos profissionais brasileiros saber lidar com diferentes regras, setores e níveis de exigência regulatória, levando ao desenvolvimento de competências relacionadas à interpretação da legislação, revisão de processos e uso de tecnologia nas rotinas contábeis e fiscais.

Por mais que os efeitos da reforma tributária sobre este cenário ainda sejam difíceis de prever, já é possível observar uma demanda maior por profissionais multidisciplinares, capazes de compreender a legislação e, ao mesmo tempo, avaliar seus impactos sobre sistemas, margens, fluxo de caixa e decisões estratégicas.

O crescimento do mercado brasileiro de Business Process Outsourcing (BPO) também ajuda a contextualizar a expansão dos serviços empresariais terceirizados. De acordo com a Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo, entre 2010 e 2021 o emprego no ramo cresceu 149% entre 2010 e 2021. No mesmo período, o pessoal ocupado passou de 438 mil para cerca de 1 milhão.

O potencial internacional da contabilidade brasileira - Além do conhecimento técnico desenvolvido no mercado nacional, o Brasil conta ainda com vantagens operacionais para atender empresas de outros países do continente americano, como proximidade geográfica, fusos horários semelhantes e maior facilidade de adaptação entre cultura e trabalho. Isso não significa que o Brasil deva simplesmente se transformar em um grande escritório contábil para empresas estrangeiras. O potencial está, principalmente, na integração a modelos regionais de outsourcing e na criação de estruturas compartilhadas capazes de centralizar processos, tecnologia, controles e informações para diferentes mercados.

Os desafios, no entanto, permanecem, seja pela disponibilidade de profissionais fluentes em inglês e espanhol ou pela falta de domínio nas legislações específicas de cada país. Nesse contexto, o mercado global de outsourcing busca justamente estruturas capazes de integrar processos, aprimorar controles e gerar informações padronizadas para apoiar e dar maior visibilidade à gestão. O Brasil parte de uma experiência relevante em operações de grande volume e na aplicação da tecnologia à contabilidade e às áreas fiscal e financeira.

Transformar a experiência da contabilidade brasileira em serviços para outros mercados exige compreender o ambiente regulatório, as práticas de negócio e as necessidades das empresas de cada país. A expansão internacional do setor depende da capacidade de adaptar o conhecimento acumulado no Brasil a essas condições, com serviços que atendam às exigências locais e contribuam para a gestão dos negócios. É nesse ponto que a contabilidade brasileira pode se tornar cada vez mais um serviço com potencial de exportação.



*Chief Operating Officer (COO) - BTO e **Diretor de Tecnologia - BTO. Ambos na H&CO

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