Como as mulheres estão moldando o futuro da consultoria no Brasil

A presença feminina no mercado de consultoria tem se consolidado como uma força transformadora, trazendo novas perspectivas e abordagens para um setor historicamente dominado por homens. Esse avanço, contudo, é resultado de um processo de adaptação estratégica e superação de desafios. Mulheres que almejam cargos de liderança precisam não apenas demonstrar competência e expertise, mas também enfrentar barreiras estruturais que ainda limitam sua ascensão.



Em um ambiente que exige decisões rápidas e eficazes, a diversidade de pensamento proporcionada pelas lideranças femininas se tornou um diferencial estratégico. Empresas com maior diversidade de gênero nos altos cargos têm desempenho financeiro superior em até 27% em relação àquelas menos diversas, conforme apontado por um relatório da McKinsey & Company. No setor de consultoria, onde a capacidade analítica e o conhecimento especializado são fundamentais, essa diversidade é ainda mais valiosa, pois amplia as perspectivas e melhora a tomada de decisão.



Avanços e desafios



Nos últimos anos, a participação das mulheres em cargos de liderança tem mostrado avanços consistentes. Em 2023, elas ocupavam 38% desses postos nas grandes empresas brasileiras, mantendo a proporção do ano anterior, segundo levantamento da FIA Business School. Esse progresso é significativo se comparado a 2019, quando apenas 25% dos cargos de liderança eram ocupados por mulheres, de acordo com a Grant Thornton.

No entanto, a equidade plena ainda está longe de ser alcançada. Mulheres continuam sub-representadas nos conselhos administrativos e em cargos de decisão estratégica, ocupando apenas 29% das posições de liderança sênior globalmente. Além disso, a necessidade de equilibrar carreira e vida pessoal permanece como um obstáculo significativo. Muitas mulheres enfrentam jornadas duplas, sendo responsáveis por tarefas domésticas e de cuidado, o que impacta diretamente sua disponibilidade para assumir posições de alta gestão.



A liderança feminina tem sido um motor de transformação nas organizações, especialmente no setor de consultoria. Entre as principais competências que se destacam estão:



Capacidade de priorização e tomada de decisão estratégica: mulheres líderes demonstram eficiência ao estabelecer prioridades e direcionar esforços para o que realmente gera impacto.



Comunicação eficaz e inteligência emocional: a habilidade de criar conexões, gerenciar conflitos e fomentar um ambiente colaborativo fortalece equipes e impulsiona resultados.



Fomento à diversidade e inclusão: líderes femininas desempenham um papel essencial na criação de espaços mais equitativos e inovadores.



Adaptabilidade e visão estratégica: em um mercado dinâmico, a capacidade de ajustar rotas e tomar decisões assertivas diante de mudanças é um diferencial.



Desenvolvimento e mentoria de talentos: muitas mulheres em cargos de liderança priorizam a formação de novas lideranças, contribuindo para um ambiente de crescimento contínuo.



Resultados



Estudos da Harvard Business Review indicam que times diversos tomam decisões até 87% mais eficazes do que equipes homogêneas. Empresas que valorizam a liderança feminina não apenas aprimoram a cultura organizacional, mas também colhem benefícios tangíveis, como:



Maior criatividade e inovação devido à diversidade de experiências e perspectivas;



Tomada de decisão mais assertiva, reduzindo vieses inconscientes;



Melhoria na retenção de talentos, uma vez que ambientes mais inclusivos são altamente valorizados pelos profissionais.



Estratégias



Para que mais mulheres ascendam a cargos estratégicos no setor de consultoria, algumas ações são fundamentais:

Programas de mentoria e networking: apoio e conexões são essenciais para o desenvolvimento profissional das mulheres.



Criação de políticas de flexibilidade: Modelos de trabalho híbridos e licenças parentais equilibradas são

fundamentais para viabilizar a ascensão feminina.



Promoção baseada em competências e resultados: estabelecer processos claros de sucessão, garantindo que a ascensão profissional seja baseada no mérito.



Combate ao viés inconsciente: treinamentos para conscientização sobre desigualdades estruturais são essenciais para criar um ambiente equitativo.



Fomento ao protagonismo feminino: incentivar mulheres a se posicionarem, desenvolverem habilidades de negociação e ampliarem sua visibilidade no mercado.



O futuro



Para transformar de fato o mercado de consultoria e garantir um ambiente mais igualitário, é necessário continuar investindo em medidas concretas de inclusão. A equidade de gênero não é apenas uma questão de justiça social, mas um fator essencial para o crescimento e a inovação no setor.



Mulheres em posições de liderança não apenas impactam a cultura organizacional, mas também inspiram novas gerações a seguirem seus passos. O caminho ainda é desafiador, mas avanços significativos estão sendo conquistados. Cabe a empresas, lideranças e à sociedade como um todo garantir que esse movimento continue crescendo, consolidando um mercado mais diverso, inovador e equitativo.





