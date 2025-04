Como comprar peixes na quaresma: um guia para o consumidor consciente 

A- A+

Com a chegada da Quaresma, o consumo de pescado aumenta significativamente, e a segurança alimentar torna-se uma prioridade. Para garantir uma refeição saudável e livre de riscos, é essencial estar atento à qualidade do peixe no momento da compra. A legislação brasileira, em especial o Decreto nº 9.013/2017; Regulamento Técnico da Inspeção da Qualidade do Pescado Fresco, Resfriado e Descongelado (RTIQ); estabelece normas rigorosas para a temperatura de armazenamento e comercialização, visando proteger a saúde do consumidor.

Ao escolher o pescado, alguns sinais visuais e olfativos são cruciais: olhos brilhantes e salientes, guelras úmidas e de cor viva, e um cheiro suave de mar ou rio indicam frescor. A textura firme da carne e a ausência de manchas na pele também são bons indicadores, assim como escamas íntegras que não desprendem com facilidade.

A atenção especial à higiene do local de compra é fundamental: verifique se o ambiente está limpo, organizado e livre de odores desagradáveis. Observe se os peixes estão expostos em balcões refrigerados ou cobertos com gelo limpo e abundante, que deve estar sem sinais de derretimento excessivo ou contaminação. A organização dos produtos e a utilização de utensílios limpos pelos funcionários também são fatores determinantes para garantir a qualidade do alimento.

A temperatura de armazenamento é um fator crucial na segurança do alimento. Pescado fresco, resfriado e descongelado deve ser mantido entre 0°C e 4,4°C, enquanto o pescado congelado exige temperaturas de -18°C ou inferiores. O não cumprimento dessas normas pode levar à proliferação de bactérias como Vibrio spp., Salmonella spp. e Clostridium botulinum, além de parasitas como Anisakis spp. e vírus como o Norovírus, todos capazes de causar graves intoxicações e infecções alimentares.

Para evitar riscos, o consumidor deve verificar se a peixaria segue as normas de higiene e refrigeração, além de buscar estabelecimentos com o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Municipal (SIM). Uma dica importante para os consumidores durante as compras é de levar caixas térmicas (limpas) para acondicionar o peixe durante o transporte para casa, mantendo a temperatura adequada e evitando a deterioração do alimento ao longo do trajeto. O gelo utilizado na caixa térmica também deve ser de boa qualidade e em quantidade suficiente. A compra de peixe fresco em vez de congelado e o armazenamento imediato na geladeira ou freezer também são medidas preventivas importantes. Finalmente, ao preparar o alimento, priorize cozinhar ou assar, evitando preparações cruas ou mal cozidas. Depois disso, tenha uma ótima refeição!





