Como criar conexões sustentáveis no mercado de shopping centers

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Completar 30 anos de atuação em um mercado tão dinâmico quanto o de shopping centers é mais do que celebrar uma trajetória empresarial. É acompanhar, na prática, as transformações do consumo, da economia e do comportamento da sociedade brasileira ao longo de três décadas. Quando iniciamos nossas atividades, os shoppings ainda consolidavam sua presença como centros de compras. Hoje, são polos de convivência, serviços, entretenimento, gastronomia, saúde, educação e geração de negócios, desempenhando papel relevante no desenvolvimento econômico das cidades e na criação de oportunidades para milhares de empreendedores.

Os números ajudam a dimensionar essa relevância. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o setor alcançou faturamento superior a R$ 200 bilhões em 2025, confirmando sua força como um dos principais motores do varejo nacional. Trata-se de uma cadeia que movimenta investimentos, gera empregos, impulsiona a arrecadação tributária e fortalece a economia em todas as regiões do país.

Ao longo dessas três décadas, a LMS acompanhou cada etapa dessa evolução, participando da implantação, comercialização e administração de empreendimentos que ajudaram a transformar mercados locais. Nossa atuação sempre esteve baseada na compreensão de que cada cidade possui características, hábitos de consumo e oportunidades próprias. Foi essa visão que permitiu construir uma trajetória marcada pela proximidade com investidores, empreendedores, lojistas e consumidores, criando conexões sustentáveis entre todos os agentes envolvidos.

A comercialização de lojas tem papel estratégico nesse processo. Um shopping de sucesso não depende apenas de localização ou arquitetura, mas da combinação adequada entre marcas, serviços e experiências capazes de atender às demandas da população local. Isso exige conhecimento do varejo, acompanhamento de tendências e capacidade de antecipar movimentos do mercado.

O varejo brasileiro vive um momento particularmente interessante. A digitalização ampliou as possibilidades de relacionamento com os consumidores, mas também reforçou a importância da experiência presencial. O shopping moderno deixou de ser apenas um local de compras para se consolidar como espaço de convivência e relacionamento. Por isso, o futuro não está na disputa entre o físico e o digital, mas na integração entre tecnologia, conveniência e experiência humana.

Outro aspecto relevante é a força do Nordeste. O crescimento populacional, a expansão do consumo e a interiorização do desenvolvimento econômico vêm criando oportunidades para novos empreendimentos e para a expansão de marcas nacionais e internacionais.

Com sede no Recife, a LMS tem orgulho de participar desse movimento, conectando tendências globais às realidades locais. Ao celebrar três décadas de história, seguimos olhando para o futuro com a convicção de que a inovação, a adaptação e a valorização das pessoas continuarão impulsionando o setor e fortalecendo o varejo brasileiro.



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