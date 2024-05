Como gerar oportunidades de negócios com um marketplace integrado?

A- A+

De tempos em tempos, o mercado segue antenado em proporcionar soluções enriquecedoras aos consumidores, seja buscando uma experiência de compra customizada ou, até mesmo, na retenção de um cliente por meio de programas de fidelização, gerando uma experiência autêntica do(s) produto(s) adquiridos.

Nesse capítulo da experiência entre clientes e marcas, ganham os dois lados, uma vez que as empresas estão aderindo a marketplaces interativos com a premissa de revolucionar o comportamento de compra e venda das pessoas, principalmente em um mercado tão criterioso como o nosso: o consumidor brasileiro é o perfil mais exigente do mundo, onde 72% estão dispostos a trocar de marca por conta de uma experiência ruim. Os dados são do workshop “Consumidor Moderno Experience Summit”, realizado em maio de 2023.

Pensando nesta fatia exigente do mercado nacional, como podemos aperfeiçoar e customizar as plataformas? Ora, é muito simples. Ao combinarmos recursos avançados de tecnologia com uma pitada de abordagem centrada no cliente, os marketplaces podem criar experiências de compra mais personalizadas e imediatistas.

Por exemplo, se você já comprou em grandes varejistas, como Amazon, Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza ou utilizou serviços digitais como Uber e iFood, seu investimento financeiro contribuiu para o faturamento destes marketplaces, certo? Pois eles incorporam elementos interativos, como recomendações personalizadas, chatbots de atendimento ao cliente, realidade aumentada e até mesmo ferramentas de personalização de produtos, permitindo que os consumidores personalizem suas compras de acordo com suas preferências individuais.

As plataformas são importantes pois ajudam os consumidores brasileiros a tomar decisões rápidas - como eles realmente desejam- fornecendo informações sobre os produtos e permitindo que eles os visualizem em um ambiente virtual antes da compra. Além disso, os marketplaces interativos também são benéficos para outros segmentos, como saúde e laboratório, pois lhes permitem se destacar em um mercado competitivo, oferecendo uma experiência de compra única que pode levar a uma maior fidelização do cliente e a um aumento das vendas.

Inovação e conectividade são os propulsores de novos negócios. Sabendo disso, empresas como a Amazon utilizam um marketplace integrado. Por meio de algoritmos avançados, a varejista consegue oferecer recomendações personalizadas com base no histórico de compras e nas preferências do usuário. Além disso, outro exemplo de marketplace integrado é a Nike, que oferece aos clientes a opção de personalizar seus próprios tênis, escolhendo cores, materiais e designs exclusivos. Tudo de forma otimizada e rápida.

E já que estamos falando em estratégias, o mercado deve considerar a importância da oferta em serviços digitais quando o consumidor for montar um pacote específico. Veja bem: de acordo com o último censo do IBGE, o Brasil possui 203 milhões de habitantes. Destes, 114,7 milhões utilizam a internet para compras - segundo o estudo exclusivo do Hotmart, divulgado em primeira mão no Hotmart Fire Festival, em agosto de 2023.

Não é à toa que grandes plataformas estão investindo na criação de aplicativos para vendas. A empresa pensa em fidelizar o cliente, aumentar o ticket médio e reter vendas qualificadas por meio dos serviços digitais, irá encontrar inúmeras possibilidades de crescimento nos negócios.

Para aqueles que já experimentam a tecnologia, os marketplaces interativos estão transformando a maneira como as pessoas compram e vendem produtos online. Ao oferecer uma experiência de compra mais envolvente e personalizada, essas plataformas estão criando novas oportunidades para os consumidores e os vendedores.

*CEO da Lidera SaaS, um hub de tecnologia que atua na distribuição de serviços digitais no mercado B2B2C.

