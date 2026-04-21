Como sapos na panela

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O título deste artigo é inspirado na metáfora que conta a “estória” de sapos, postos em uma panela com água fria, que, logo após, é colocada em fogo brando, sendo lentamente aquecida, de maneira que os animais não percebam que, na verdade, estão sendo cozinhados vivos.



Lembrei dessa ficção ao ver as declarações do Senador Alessandro Vieira, e de boa parte da imprensa, frente à reação dos Ministros do STF, Gilmar Mendes e Dias Tofolli, ao relatório do parlamentar, que indiciou os magistrados, na CPI do crime organizado.

O Senador reclamou que a Constituição lhe confere imunidade absoluta, por quaisquer votos, palavras e opiniões, pelo que, o contra-ataque dos Ministros, que pretendem criminalizar o seu trabalho e torná-lo inelegível, seria - e de fato é - abusivo e violador da liberdade e independência dele, como integrante do Parlamento, que, ninguém ignora, é um fundamental pilar da democracia.



Não vou entrar no mérito sobre os limites e a pertinência temática da CPI do crime organizado, a respeito dos motivos elencados pelo Senador, para apontar indícios do cometimento de crimes pelos Ministros, nem se são justas ou não a autodefesa e a confusão que tais autoridades fazem entre a sua conduta pessoal e a instituição que integram, como se os “erros” a eles apontados, fossem “ataques” à Corte Suprema. Sobre tudo isso, os fatos falam por si mesmos.

O ponto de reflexão que proponho é sobre esses (e outros) Ministros do STF se sentirem cada vez mais “confortáveis” em atropelar as regras e extrapolar a sua própria competência e papel institucional, sobrepondo-se, a tudo e a todos, sem um mínimo de resistência firme de quem a isso deve se contrapor.



Vozes que reclamam dos excessos de agora, tais como, violação ao princípio do juiz natural, indevida ampliação da competência da Corte, relativização da legalidade, ofensa ao sistema acusatório, interferência nos demais poderes, atividades incompatíveis com o cargo e, até mesmo, aparentes sinais de enriquecimento sem causa dos Ministros, silenciaram ou mesmo aplaudiram o voluntarismo desmedido e o padrão de comportamento dessas autoridades, em diversas outras oportunidades, assim como nada disseram contra a contumaz inércia do Presidente do Senado, ante inúmeros (e fundamentados) pedidos de impeachment de ministros.



O que estou a dizer neste artigo é que nada do que se vê acontecendo agora é propriamente uma “novidade”. A maneira de ser e de agir desses ministros sempre foi essa, embora, ao menos desde 2019, com o tal inquérito do “fim do mundo”, não haja sequer a preocupação em disfarçar aquilo que, somente hoje, muitos apontam como “faltas graves”.



O Senador Alessandro Vieira, por exemplo, que ora sofre as pressões contra as quais reclama, foi relator de um projeto de lei para regular as redes sociais, a pretexto de combate às Fake News (seja lá o que isso signifique), o que, na prática, dá margem à censura, em sintonia com os desejos de controle de alguns ministros, bem assim defendeu a atuação do STF, no processo dos chamados “atos golpistas”, em que o tribunal, capitaneado pelo Ministro Alexandre Moraes, para dizer o mínimo, atuou completamente fora de qualquer esquadro legal ou constitucional.



Não custa lembrar, pessoas, sem prerrogativa de foro, foram presas, julgadas e condenadas pela Corte, a penas exorbitantes, sem individualização de suas condutas ou prova efetiva de que o vandalismo praticado no dia 08 de janeiro teria sido mesmo uma tentativa de golpe, dentre outras aberrações manifestamente incompatíveis com o devido processo legal e demais princípios que regem a atuação do STF e a jurisdição criminal, inclusive ante a evidente suspeição do Ministro Moraes, multifacetado no papel de vítima, investigador, acusador, juiz e “comentarista” de sua própria atuação.



A verdade é que o quadro institucional brasileiro está, e isso não é de hoje, profundamente disfuncional, e, ao meu ver, a maior causa dessa distorção está no STF, pois o poder ali exercido é, literalmente, a “última palavra” do Estado brasileiro.

Por isso, não é razoável que o poder de acatar ou não o processamento de impeachment de ministros do STF seja uma “escolha” pessoal e unilateral do presidente do Senado (deveria caber algum tipo de medida ao plenário, ante a inércia da Presidência).



Por outro lado, é inaceitável que o presidente da República possa continuar a nomear qualquer um ao STF e o Senado faça sabatinas de “aprovação” para “inglês ver”.

Ministros do STF deveriam ter, no mínimo, 60 anos para ingresso na Corte e sair, no máximo, aos 75 anos; deveriam vir somente da Magistratura, por antiguidade.

Além disso, o foro privilegiado precisa acabar, para que Senadores e Deputados não temam retaliações e não haja possível compadrio entre parlamento e corte superior (tenho outras sugestões, como, por exemplo, acabar com divisão do tribunal em turmas e proibir o plenário virtual).



Alterações desse tipo podem até não resolver tudo, mas, ao menos, tirariam, em grande parte, a política das antessalas do tribunal, tornando a jurisdição constitucional mais isenta, plena e efetiva.

É claro que o Brasil tem muitos outros problemas, porém, sem reconhecermos e enfrentarmos essa realidade, de forma apartidária, e a continuarmos apegados a erros de avaliação passados (porque o “chicote” atingiu somente adversários e inimigos), continuaremos, todos, como “sapos em panelas”, uns “cozinhados” mais cedo, outros “cozinhados” mais tarde, mas todos “sofrendo”, em “banho-maria”, fingindo não perceber que o mal, que hoje afeta o “nosso vizinho”, não demora, fatalmente, também irá nos afetar.







* Advogado de empresas - Contencioso e Consultivo, sócio do GCTMA, ex-procurador de Pernambuco, conselheiro de Administração - IBGC

@edoftarmouryfn





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