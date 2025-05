A- A+

opinião Como trabalhar menos e ganhar mais: o poder do "skill-stacking"

Em um cenário de custo de vida crescente, juros elevados e dívidas estudantis sufocantes, muitos profissionais buscam soluções rápidas para melhorar sua situação financeira. Porém, em vez de dobrar a carga horária de trabalho, a resposta pode estar em uma estratégia mais inteligente e sustentável: o skill stacking, ou empilhamento de habilidades.

Essa abordagem propõe que, em vez de tentar ser o melhor em uma única área, o profissional combine habilidades complementares para se destacar no mercado. Ao estar entre os 10% melhores em duas ou mais áreas, é possível alcançar posições mais valorizadas e bem remuneradas. O segredo não está no acúmulo de tarefas, mas na interseção estratégica dessas competências.

O empilhamento de habilidades se apoia em três pilares fundamentais: habilidades técnicas (como programação ou análise de dados), competências humanas (como empatia, comunicação e colaboração) e conhecimento setorial (como saúde, transporte ou hospitalidade). No entanto, a chave para o sucesso não é apenas adquirir conhecimento, mas aplicá-lo na prática. Um exemplo ilustrativo é o de um campeão mundial de lançamento de dardo que aprendeu a técnica no YouTube, mas chegou ao topo graças à prática consistente.

O conceito se aplica a diversos perfis. Imagine um gestor de redes sociais com experiência no setor de hospitalidade, fluente em espanhol e com forte habilidade de relacionamento. Essa combinação o torna mais competitivo, permitindo cobrar mais e fidelizar clientes, sem a necessidade de aumentar a carga horária de trabalho. Em vez de ser um profissional genérico, ele se torna único e indispensável.

As microcredenciais — cursos rápidos e especializados — são grandes aliadas nesse processo. Elas oferecem uma forma prática e acessível de atualização, permitindo a aquisição de novas competências em pouco tempo. No mercado atual, o mais valioso não é quem domina uma única habilidade profundamente, mas o profissional capaz de combinar múltiplas competências relevantes. Quem domina três ou mais áreas e sabe aplicá-las de forma estratégica se destaca em qualquer processo seletivo.

Em um mercado competitivo, adotar a estratégia do empilhamento de habilidades e construir uma carreira híbrida e versátil é a chave para o sucesso. Em vez de apenas trabalhar mais horas, o profissional que investe no desenvolvimento de competências complementares se torna raro — e, por isso, mais valorizado. O futuro pertence a quem trabalha de forma inteligente, não necessariamente mais.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal.



