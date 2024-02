Compaz: a Fábrica de Cidadania reconhecida pela ONU

A- A+

O Recife, com sua rica cultura e história vibrante, tem agora mais um motivo para se orgulhar: o reconhecimento internacional do Compaz como uma iniciativa exemplar que se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e promove a excelência no serviço público. O Centro Comunitário da Paz foi agraciado com o Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas, tornando-se um verdadeiro símbolo de cidadania em nossa cidade. Essa conquista não apenas enche de orgulho a população recifense, mas também destaca o impacto positivo que os Compaz têm tido na vida de milhares de pessoas, evidenciando o compromisso incansável da gestão de João Campos (PSB) em promover a cidadania, a paz social e o desenvolvimento sustentável em nossas comunidades.

A Fábrica de Cidadania, como é conhecida, é muito mais do que meros espaços físicos; são exemplos de políticas públicas que combatem efetivamente a desigualdade e promovem a justiça social por meio do fortalecimento comunitário. São instrumentos de promoção, de dignidade, cidadania e prevenção à violência. Instalados em regiões periféricas com índices elevados de violência, esses centros promovem a paz, a cultura, o esporte e o lazer, além de oferecerem atendimento social, psicológico e jurídico à população. Oferecem cursos profissionalizantes e de capacitação para o mercado de trabalho, espaços para reuniões comunitárias e promovem ações de prevenção à violência com atividades educativas e de conscientização para a comunidade. Atualmente, o Recife conta com quatro equipamentos em funcionamento, que atendem cerca de 60 mil pessoas, como parte de uma estratégia mais ampla adotada pelo governo municipal do Recife para enfrentar os desafios relacionados à segurança urbana e à qualidade de vida da população. Sob a gestão do prefeito João Campos, nos próximos meses o Recife ganhará outras duas unidades - Ibura e Aeroclube -, quase dobrando a quantidade de equipamentos na cidade.

O reconhecimento internacional dos Compaz como uma iniciativa alinhada aos ODS da ONU é um testemunho do compromisso do Recife com a construção de um futuro mais justo, igualitário e sustentável. Ao promover a paz, a igualdade de gênero, a educação de qualidade e o bem-estar das comunidades, os Compaz demonstram o poder transformador do serviço público quando realizado com excelência e comprometimento. Além disso, o Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas destaca a importância de iniciativas locais na conquista dos objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Os centros da paz representam um exemplo inspirador de como as cidades podem desempenhar um papel ativo na promoção do bem-estar de seus cidadãos e na construção de um mundo mais justo e igualitário para todos.

Como vereador desta cidade, testemunho com imenso orgulho o impacto positivo dessa política pública nas comunidades em que estão inseridos. Como cidadãos, devemos celebrar e apoiar iniciativas como os Compaz, que não apenas promovem a transformação social e a inclusão, mas também inspiram outras comunidades a seguirem o mesmo caminho. Que o reconhecimento internacional desta política pública como uma iniciativa exemplar sirva de estímulo para que continuemos investindo em projetos que promovam a paz, a justiça social e o desenvolvimento sustentável em nossa cidade e em todo o mundo. O Compaz é mais do que um centro comunitário; é um farol de esperança e um exemplo inspirador do que podemos alcançar quando nos unimos em prol do bem comum.

*Vereador do Recife pelo MDB e líder do Governo João Campos



-Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

