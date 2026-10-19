Compulsão em um clique

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Recentemente foram proibidas no Brasil as apostas de quota fixa, o que significa que passarão para a ilegalidade os aplicativos de apostas online, comumente chamadas de bets.

Precisamos reconhecer que se trata de uma medida protetiva das finanças das famílias brasileiras, que vinham enfrentando ainda mais desafios em razão da atração das plataformas. Veja que aqui falo de dois problemas: o primeiro da prática em si da aposta, que, mesmo que esporádica, colocava o orçamento familiar em xeque; o segundo, muito mais grave, do jogo compulsivo engatilhado pelos mecanismos de disparo de dopamina nesses aplicativos.

O jogo patológico é uma forma de compulsão que merece muita atenção da sociedade porque não destrói apenas o patrimônio, mas a confiança e a solidariedade familiares, isso quando não coloca vidas abertamente em risco.

Mas esse não é o assunto de hoje. Isso porque o banimento de apostas online não nos permite dormir tranquilamente. Há outro fantasma à espreita do nosso dinheiro e da nossa paz: os aplicativos de compras gamificados.

Isso porque as estratégias usadas pelas plataformas de bets – tanto de captura quanto de retenção da atenção e vontade das pessoas – espalharam-se por outros ambientes. Atualmente, uma parte considerável das compras que fazemos está em estruturas que mimetizam a sensação da aposta e causam efeitos semelhantes.

Hoje, os grandes market places usam de estratégias de engenharia social para disparar nas pessoas um senso de necessidade de comprar um objeto que não tem qualquer justificativa.

Ou você não vai me dizer que nunca ficou fisgado pela urgência gerada por um desses aplicativos que diz que aquele preço seria imperdível e só vai durar mais um dia ou algumas horas? E o medo de ter perdido uma excelente oportunidade de ter uma roupa que a influencer garantiu ser maravilhosa por um preço que nunca mais volta?

Existem hoje aplicativos de compras para as famosas blusinhas que exigem que você gire uma roleta eletrônica, como de um cassino, para ter acesso a promoções que parecem incríveis. As ofertas de brindes, pontuações, distribuição de prêmios fazem com que passemos horas a fio dentro de um ambiente para comprar bugigangas. E, ao final, chegam em nossas casas objetos pelo quais efetivamente pagamos sem nem saber qual a sua real utilidade.

Outros, por sua vez, parecem redes sociais, incentivando comentários e fotos que geram um engajamento e uma sensação de comunidade. Não bastasse, após a compra, é possível acompanhar cada pequena movimentação do objeto desde o armazém na China até a porta da sua casa. Essa ansiedade te faz entrar no aplicativo e, claro, desejar mais uma comprinha.

Isso sem dizer que uma grande rede social é hoje, uma plataforma de compras. A chegada do TikTok Shop é um fenômeno que precisa ser observado de perto. A assertividade do seu algoritmo é absurda e parece entregar nas mãos do usuário exatamente aquilo que nem sabia que precisava, mas que agora precisa mais que tudo. Se antes tínhamos uma plataforma de trends, agora é possível consumi-las ali mesmo.

Mesmo os market places menos apelativos nos geram essa dificuldade de refletir sobre a compra: compre com um clique é um misto de praticidade com insanidade, que nos faz adquirir coisas em excesso. É tanta promoção, chance de frete grátis, parcelamento no cartão da própria plataforma, que ninguém estranha receber os entregadores mais de uma vez por dia.

Esse fenômeno da utilização de estratégias de manipulação e gatilhos emocionais em sites de compras devem nos preocupar em qualquer circunstância. Em um mundo que nos exaure, comprar uma blusinha baratinha parece ser o prêmio por ter sobrevivido a mais um dia exaustivo. O livro “Eu mereço!”, da antropóloga Paula Sibilia, mostra como a cultura contemporânea promove o prazer, a liberdade e a autorrealização no merecimento ao mesmo tempo em que convive com o aumento do sofrimento psíquico e da desagregação social. Sem tempo de qualidade com a família, é normal que as pessoas sintam que merecem mais uma comprinha depois de horas dentro desses aplicativos.

Mas precisamos ver a questão para além da sensação de merecimento de mais um batom que parece finalmente ter trazido uma cor inédita. Esses gatilhos também causam compulsão e podem levar uma família à bancarrota.

Da mesma forma que o tigrinho era silencioso, comprar em excesso nas plataformas não é algo muito fácil de perceber. O endividamento decorrente desse comportamento compulsivo é grave, inclusive porque encontra, ao lado, os consignados em um clique. Quando percebemos, a situação pode ser irreversível.

Veja que compulsão por compras sempre existiu. Os leitores mais maduros certamente se lembrarão dos canais de compras na TV, com suas panelas antiaderentes incríveis, meias-calças que não rasgavam, tapetes persas e joias. Essas estratégias comerciais já disparavam compulsões. Mas nada, nada se compara ao poder que as plataformas de compras online gamificadas têm.

Por isso, precisamos estar vigilantes com todos a nossa volta para ver se o comportamento de consumo parece estar patológico. Não é simples de perceber isso numa sociedade que valoriza as coisas, mas, com atenção, é possível identificar que as pessoas que gostamos estão tendo como única fonte de relaxamento o gasto.

Se você perceber um comportamento grave, procure ajuda. Primeiro, de um bom psicólogo comportamental. Se necessário, de um psiquiatra atento. E, especialmente, de um advogado especializado, para que se verifique se é necessária uma curatela para tirar a pessoa da gestão de suas finanças enquanto o tratamento segue seu curso. Esse é um caso de uma curatela pontual e, com tratamento, ela deve ser revertida com a recuperação da crise da compulsão.

Atenção é ouro e vale mais do que dinheiro!

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