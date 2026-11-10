Concreto e Poesia: a genialidade invisível de Joaquim Cardozo

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Joaquim Maria Moreira Cardozo nasceu no Recife em 26 de agosto de 1897, filho de um guarda-livros. Na juventude, integrou a vida cultural recifense ao lado de figuras como o poeta Ascenso Ferreira. Formou-se em Engenharia Civil em 1930 e especializou-se em cálculo estrutural, área em que consolidou sua reputação.

Em 1931, ingressou na Secretaria Estadual de Viação e Obras Públicas e, em 1934, atuou no projeto estrutural da rodovia Rio-Petrópolis. A partir de 1936, lecionou na Escola de Engenharia do Recife e participou da fundação da Escola de Belas-Artes da cidade.

Após divergências políticas com Agamenon Magalhães, motivadas por seu discurso de paraninfo na atual UFPE, Cardozo mudou-se em 1939 para o Rio de Janeiro. Na então capital federal, passou a conviver com nomes como Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Pedro Nava, Augusto Meyer e Lúcio Costa.

Pioneiro no uso do concreto armado no Brasil, iniciou em 1941 a parceria com Oscar Niemeyer ao calcular as estruturas do Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte. Com o início da construção de Brasília, em 1956, assumiu o cálculo estrutural dos principais edifícios da nova capital, a exemplo do Palácio da Alvorada, do Congresso Nacional, do Palácio do Itamaraty, do Supremo Tribunal Federal e da Catedral Metropolitana.

Sua atuação técnica alcançou todo o país. No Rio de Janeiro, calculou a estrutura do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial e o Maracanãzinho. Em São Paulo, projetou as estruturas da Fábrica Duchen, do complexo da Chácara Flora e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. No Recife, assinou os projetos dos edifícios Bandepe e Bancipe, além de prédios residenciais em Boa Viagem.

Além da engenharia, Cardozo construiu uma carreira consistente na literatura. Estreou na poesia com Poemas (1947) e publicou obras como O Coronel Macambira (1963) e Poesias Completas (1971), nas quais examinou as contradições sociais do Nordeste.

Em 1977, assumiu a Cadeira 39 da Academia Pernambucana de Letras e recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela UFPE, para a qual doou sua biblioteca de 7.500 volumes. Morreu em Olinda, em 4 de novembro de 1978.

No ano de 2012, a Assembleia Legislativa concedeu a Joaquim Cardozo o título supremo de Notável Cientista de Pernambuco, por proposta da comissão da Academia Pernambucana de Ciências.

Apagar o legado do engenheiro que concebeu as estruturas dos monumentos mais emblemáticos do Brasil, reduzindo-o a um único teatro e ao nome oficial de uma ponte-viaduto secundária - que a população prefere chamar de Ponte dos Coelhos -, mostra um total descaso com a nossa história.

*Professor Emérito da UFPE e Membro das Academias Pernambucana e Brasileira de Ciências

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