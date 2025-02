Conflito de gerações: como pais e jovens podem abordar a escolha do curso universitário?

A- A+

A escolha de qual universidade cursar é uma das decisões mais importantes para os jovens que estão concluindo o Ensino Médio e, muitas vezes, envolve um confronto direto entre gerações dentro de um contexto globalizado e caracterizado pela efemeridade das relações e dos avanços tecnológicos cada vez mais potentes. De um lado, estão os pais com sua experiência e expectativas de estabilidade e sucesso. De outro, os jovens da geração Z, que buscam desafios e sentido em suas escolhas, em alguns casos distantes das profissões tradicionais. Nesse contexto, o choque de visões e a pressão familiar podem gerar tensões significativas, resultando em um conflito de gerações que marca o ambiente familiar.



Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, revelam que 59% dos estudantes brasileiros desistem de seus cursos ao entrar na faculdade. Esse índice pode refletir diversos fatores que levam à desistência do curso universitário, desde questões econômicas até a influência das expectativas familiares. Isso porque, os pais, preocupados com uma escolha profissional segura, com garantias de empregabilidade e salários atrativos, exercem uma pressão que desconsidera o cenário atual do mercado de trabalho e as novas profissões emergentes, que atraem cada vez mais a juventude.



O caminho do diálogo



A geração Z é marcada pela busca de uma carreira que ofereça realização pessoal e desafios constantes, sendo mais inclinada a correr riscos e a experimentar antes de se comprometer com uma trajetória específica. Esse comportamento gera desconforto em muitas famílias, que preferem ver seus filhos seguindo carreiras "tradicionais”.



Para amenizar esse conflito, o diálogo aberto é essencial. Os pais devem praticar a escuta ativa sem se antecipar com uma escolha autoritária, criando um espaço de convivência seguro para que os filhos tenham confiança em compartilhar suas dúvidas, seus medos e suas angústias. Ao mesmo tempo, os jovens precisam aprender a comunicar suas escolhas de forma clara, explicando seus interesses e demonstrando o potencial de suas decisões.



Esse diálogo, no entanto, nem sempre é fácil. A comunicação entre pais e filhos, especialmente em momentos de pressão, pode ser desafiadora e conflituosa. Assim, é importante que os pais aceitem que os filhos cresceram e que são pessoas independentes em busca de autonomia. Negar isso é contribuir para que permaneçam heterônomos.



O papel da escola e do mercado



Além do diálogo familiar, as escolas também desempenham um papel importante nesse processo. As instituições de ensino devem fornecer aos jovens ferramentas e informações sobre as opções de carreira e orientar os pais sobre as transformações do mercado de trabalho. Programas de orientação vocacional, visitas a universidades e diálogos com profissionais de diferentes áreas são essenciais para preparar os jovens para o futuro.



O mercado de trabalho atual está em constante transformação. Segundo a consultoria McKinsey, cerca de 50% das ocupações existentes hoje podem ser automatizadas até 2030, o que demanda novas habilidades e competências. As profissões do futuro estarão mais focadas em áreas como tecnologia da informação, ciência de dados e inteligência artificial. Portanto, é essencial que pais e jovens estejam cientes dessas mudanças ao tomar decisões sobre a educação superior.



O conflito geracional na escolha do curso universitário só pode ser mitigado por meio do diálogo aberto e da busca por informações atualizadas sobre o mercado de trabalho. Jovens que abandonam suas escolhas e decidem se dedicar àquilo que os pais querem, frequentemente se tornam profissionais frustrados ou não finalizam os cursos.



Portanto, cabe aos pais apoiarem seus filhos, não apenas oferecendo conselhos baseados em suas próprias experiências, mas também aprendendo sobre as novas realidades profissionais. Ao mesmo tempo, os jovens devem se posicionar de forma assertiva, explicando seus interesses e expectativas para o futuro. Somente assim será possível encontrar um equilíbrio entre segurança e realização pessoal na escolha da carreira.







* Professora de Educação Básica da unidade da Rede de Colégios Santa Marcelina/RJ.



