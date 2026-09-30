Conformidade com o fisco fortalece as empresas

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A Lei Complementar nº 236, de 04.09.2026 promove uma mudança importante na relação entre empresas e Administração Tributária. Durante muito tempo, essa relação foi marcada principalmente por autuações, defesas e cobranças por parte dos órgãos competentes. A nova legislação reforça outro caminho: estimular a conformidade das empresas, permitir a correção de irregularidades e criar mecanismos para solucionar conflitos tributários antes que se transformarem em longas disputas administrativas ou judiciais.

Nesse sentido, a LC nº 236/2026 estabelece critérios para a aplicação e redução de penalidades, valorizando o comportamento do contribuinte. Bons antecedentes fiscais, a correção da irregularidade durante o procedimento fiscal, a ausência de prejuízo ao erário e situações justificáveis de erro de fato passam a ter relevância na análise da penalidade. Isso significa que manter uma empresa organizada do ponto de vista tributário deixa de ser apenas uma questão de controle interno. Pode representar uma vantagem concreta quando surgir algum problema perante o Fisco.

Outro ponto relevante é a “autorregularização”. A nova legislação determina que a Administração Tributária priorize métodos preventivos que possibilitem ao contribuinte corrigir irregularidades e regularizar o pagamento de tributos e obrigações acessórias antes da lavratura do auto de infração. Na prática, esse modelo reforça a importância de identificar inconsistências antes que elas resultem em autuação.

Por isso, torna-se fundamental revisar periodicamente a situação fiscal da empresa, conferir declarações e obrigações acessórias e avaliar os procedimentos internos. Uma inconsistência relativamente simples, quando identificada e corrigida tempestivamente, pode evitar sua transformação em multa, processo administrativo e aumento do passivo tributário.

O resultado é uma mudança relevante de perspectiva: o foco deve estar cada vez mais direcionado a trabalhos preventivos, e não apenas na forma de se defender depois de uma autuação. Empresas organizadas e que conhecem as alternativas de regularização passam a ter melhores condições para decidir, quando corrigir, quando discutir, e quando utilizar os mecanismos previstos na legislação.

Em um sistema tributário cada vez mais complexo, a capacidade de identificar e solucionar problemas antes que se agravem pode representar um importante diferencial empresarial. Para as empresas, conformidade passa a significar não apenas cumprir obrigações tributárias, mas também reduzir riscos, preservar o caixa e ampliar a previsibilidade necessária para investir e crescer as operações dos negócios.





* Sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores

** Advogado



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